Dans sa chronique qui maltraite l’info, Tanguy Pastureau nous explique pourquoi il n’en peut plus de la mutilation de chevaux, un fait divers hélas actuel.

Nagui, je suis content d’être un humain, parce que si j’étais un lézard, par exemple, vous ne m’auriez pas pris sur l’émission, il n’y a que des humains ici, c’est une radio spéciste. Quand Aymeric Caron deviendra Président, avec Hugo Clément à Matignon, à la présidence de Radio France, ils feront moins les malins, Caron virera Sibyle Veil, pour mettre à la place son chat, Fifi.

Certes, Daniel Morin, en fonction de l’état de sa barbe et de la nuit qu’il a passée, fait penser parfois à un petit mammifère, mais c’est encore un humain, déguisé en raton laveur. Et vous savez, quand on est enfant, pour jouer, on dit « Moi si je me réincarnais, j’aimerais que ce soit en… », et là on lâche le nom d’un animal super : aigle, lynx, lion, ou d’un animal hirsute : bouc, grizzli, Marek Halter, parce que les enfants voient grand.

Plus tard, adulte, une fois brisé par la vie, on revoit ses ambitions à la baisse. Moi, à ce moment de mon existence, je me dis qu’être réincarné en yorkshire serait déjà correct. On vit dans le 16e, avec une vieille dame qui sent mauvais, elle aussi, on peut hurler sur tous les chiens qui passent, tout ce que je n’aurais jamais en tant qu’être humain. OK, une fois pour me défouler, dans la rue, j’ai hurlé sur un caniche, mais je n’aboie pas, donc je me suis mis à crier « Enfoiré ! ta mère à la SPA ! fils de chienne », bah les passants m’ont maîtrisé.

Mais avant d’être dépressif et misanthrope, j’étais un enfant équilibré, et donc je rêvais d’être… un cheval. Être un cheval, c’est bath, comme dirait Alain Duhamel. On se fait brosser, on fait caca sur la route si on en a envie, on attend le tournage du prochain Guillaume Canet en bouffant du fourrage, la vie quoi… Mais ça c’est fini, en 2020, être un cheval, c’est nul.

Ça fait des semaines que, chaque nuit, des chevaux sont agressés, blessés à la serpette, on en retrouve avec l’oreille coupée, visuellement on dirait Van Gogh s’il avait eu la tête du prince William. Et on ne sait toujours pas qui est la sombre raclure de bidet sur laquelle se serait assis un néo-nazi pédophile pourri d’hémorroïdes qui fait ça.

Darmanin, comme d’habitude, a promis qu’il allait être ferme et intraitable, ce qui signifie qu’il ne se passera rien. On a arrêté un type dans le Haut-Rhin avant de le relâcher, le procureur a indiqué qu’il était connu en Allemagne pour des agressions sur animaux et en France pour des infractions de stupéfiants, dès qu’il passe une frontière, il change de délit, vous l’emmenez en Italie, il se met à braquer le Franprix.

Mais en fait, 153 enquêtes sont ouvertes, et on ne sait rien, alors que l’inspecteur Barnaby, en 1h30, est capable d’arrêter sept coupables, tout en restant sur une tension artérielle moyenne.

