Tanguy Pastureau croit aux aliens, et même, il espère leur arrivée...

Ils sont là. Partout, tout autour de nous. Mais non, pas les gens de gauche, je parle en général, pas juste à Radio France. Les extraterrestres. Je suis persuadé que certains humains sont des aliens déguisés en humains, prenez Ségolène Royal, on voit qu’elle n’est pas comme nous. Personne ne comprend ce qu’elle dit, quand elle est invitée chez Bourdin, Bourdin va faire son jogging, la laisse dérouler son propos, et quand il revient, il a le temps de prendre sa douche qu’elle en est encore à tenter de décrypter ce qu’elle-même vient de dire.

Cette semaine, j’ai lu un article sur le site de Paris Match, à la base j’y allais pour avoir des nouvelles de Harry et Meghan, ont-ils enfin trouvé un but à leur vie, parce que pour l’instant ils rejettent du CO2 pour rien, si ça continue on va devoir les piquer. L’article raconte l’histoire d’un général israélien, qui a dirigé le programme spatial là-bas pendant 30 ans, il est prof d’Université, a reçu plein de prix, donc le mec crédible, c’est pas comme si le patron du MEDEF faisait une vidéo pour expliquer comment on monte une yourte si on a envie de rejoindre une ZAD dans l’Yonne. Et bien il dit que des extraterrestres nous visitent depuis longtemps, sur leur planète ils ont même édité un guide des gîtes de France qui ont 5 épis, c’est pour ça qu’au petit dej parfois il y a des gens qui demandent à la dame un grand bol d’huile de vidange et une tarte aux clous. Et Haim Eshed, c’est son nom, dit même que ces civilisations venues d’ailleurs ont conclu une alliance avec les États-Unis, la fédération galactique, c’est comme la fédération de tennis, mais sans joueurs, dommage d’ailleurs parce qu’un gars comme Nadal pourrait propulser les engins spatiaux au décollage juste en donnant dessus un petit coup de raquette. Lui, il est tellement puissant qu’il ne casse pas les noix de coco, il les épluche.

Alors je sais que vous ne croyez pas aux aliens, vous, ici, parce que vous ne prenez pas le temps de réfléchir. Mais si on se pose 2 minutes et qu’on analyse Daniel Morin, deux chroniques par jour, depuis 34 ans, il s’est déjà moqué de 5 Présidents en exercice, tous ceux qui ont commencé l’humour en même temps que lui sont morts de vieillesse, et non, il est là en forme, le matin il arrive à 5h comme une fleur. Enfin une fleur, un gros cactus mal taillé. Ça ne peut pas être un humain, un humain ne s’habillerait pas comme ça, puisqu’on est une espèce qui recherche la dignité.

Et moi j’y crois, à ça, il faut dire que je suis naïf, c’est de famille, puisque mes parents ont cru au communisme. Et même, j’espère une arrivée des aliens, parce que vous imaginez si demain en plein Paris un vaisseau spatial atterrit, avec Anne Hidalgo qui les attend à la porte pour offrir à chacun une carte d’abonné Vélib et un bac à compost ? Bah là je peux vous dire que nos petites disputes, Pascal Praud contre Guillaume Meurice, ce serait fini, on serait là à se serrer les uns contre les autres en se demandant s’ils vont nous découper à l’horizontale ou à la verticale.

Si la France est divisée, c’est parce qu’on n’a plus d’ennemi commun, on ne va pas à nouveau tuer des allemands, il n’y aura plus personne en août au Bassin d’Arcachon, on ne tire pas sur des gens en short. C’est une règle, si en 14-18 Christophe Maé avait déboulé sur le champ de bataille, les types auraient dit « pouce, il est en short chemise en lin, je sais, normalement c’est une raison suffisante pour tirer, mais on est des hommes d’honneur oui ou fuck ? ». Une guerre contre une civilisation extraterrestre, ça nous rassemblerait, et au moins le général de Villiers servirait à quelque chose parce que pour l’instant il a la même utilité qu’un vieux CD-Rom de connexion à Wanadoo quand on veut la fibre.

