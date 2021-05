D'après une enquête, les jeunes sont de plus en plus de droite. Tanguy Pastureau nous en parle.

Bonjour, peuple de gauche, mais aussi bonjour Nagui. Ah, la gauche, sur le papier c’était une belle idée, mais c’est comme la huche à pain verticale, on y mettait sa baguette, seulement une fois qu’elle était bouffée aux ¾, c’était impossible d’attraper le petit bout resté au fond. J’ai connu des gens qui ne nourrissaient pas leur enfant afin qu’il reste tout maigre, ensuite ils l’envoyaient en rappel au fond de la huche à pain pour attraper le petit bout. Mais le gosse avait tellement faim qu’une fois au fond il le mangeait, retour au point de départ. La huche à pain est un objet qui a fait beaucoup de mal à l’image du pain, je me suis toujours dit qu’un jour, de rage, un islamiste ferait péter une boulangerie Banette, mais non. Donc, deux conclusions : 1- si ça se trouve, en Syrie, il n’y pas de huche à pain 2- je suis en train de faire une chronique d’Alexis Le Rossignol. La huche à pain, terminée, on en parle plus, comme de la gauche française.

Regardez la présidentielle, c’est dans un an, et à gauche, c’est le bal des losers : Jean-Luc Mélenchon se présente comme tous les 5 ans, mais on le sent moins habité qu’une yourte de zadiste à Monaco. Fabien Roussel, du PCF, y va de son côté, après l’élection il sera exposé tel quel au Musée Grévin, avec écrit « le dernier communiste ». Yannick Jadot des Verts, croit lui aussi en son étoile, tout là-haut dans le ciel qu’il admire la nuit quand il va faire caca dans son jardin, dans un trou rempli de copeaux, parfois il y a un renard qui s’est logé là-dedans, il va finir par choper la rage. Sur BFM il va se mettre à baver face à Alain Duhamel qui lui dira « ah vous aussi vous êtes de 1940 ? ». Et pour le PS, la seule candidate crédible, c’est Anne Hidalgo, qui est moins populaire que le menu végane chez Courtepaille. Elle est à 10% dans les sondages, ce qui comparé au résultat de Benoît Hamon, le breton sexy à qui on a envie de bouffer la motte demi-sel, en 2017, est un score à l’africaine, mais en fait, c’est peu. Tous ces gens s’auto-annulent, mais aucun ne veut laisser sa place, alors que leur électorat se réduit, chaque jour, il y a 4 fois plus de gens de gauche qui disparaissent que d’ours blancs. Comme Jean-Louis Etienne ne vient pas les compter, on ne s’en rend pas compte, mais un jour à la Fête de l’Huma, les seuls de gauche, ce sera le groupe Tryo sur scène, face au public qui criera « pitié les gars, faites-nous la reprise de Michel Sardou ».

Donc je sais ce que vous dites « mais, par la dentition de Maxime Le Forestier, Pastureau, ce suppôt du centre-droit, c’est lui qui la nuit dessine le visage d’Alain Madelin sur la porte du local CGT Radio-France, est juste là pour nous plomber le moral, à nous, la team Lavilliers-Taubira », alors j’aimerais, mais vous savez, ces chroniques d’apparence basiques s’appuient sur une recherche poussée, j’ai dans ma cave 10 stagiaires de 3ème que j’ai attiré là avec des boulettes de shit que j’ai mis au bout d’un fil de pêche, ils les ont suivies, et hop, j’ai fermé la porte, leurs parents ne les réclament pas, ils trouvent qu’à la maison maintenant ça sent meilleur. Et ces jeunes gens me documentent, ainsi une étude vient d’être faite à l’échelle européenne, on a demandé aux gens s’ils étaient de gauche ou de droite, il y a un sondeur qui est tombé sur Chantal Ladesou, elle a répondu « qu’est-ce que ça peut t’foutre ? ». Pour comprendre cette blague, il fallait écouter l’émission mercredi dernier, ici on n’aime que les auditeurs fidèles, les autres, barrez-vous, fils illégitimes de Jean-Jacques Bourdin et du logo d’Europe 1, d’ailleurs demain je ferai un renvoi à une chronique que j’ai faite en 2018.

Résultat de l’étude, en Europe, 39% des gens se disent de droite, 27% de gauche. Mais mieux, chez les 18-24 ans, ces ptitouts au duvet soyeux, après on se met à se raser, à la fin on a le même poil qu’un castor qui s’est trop frotté à un pin, 41% se disent de droite. Et ça, c’est un bouleversement, parce qu’avant, quand on était jeune, on était de gauche, normal, à 18 ans, on a envie de partager son Filet-O-Fish avec les pauvres, puis en gagnant du fric, plus vieux, on devenait de droite, et quand devant la terrasse du resto d’un 5 étoiles une troupe de capoeira vient se produire, on demande au maître d’hôtel de leur balancer la sauce brulante de la lotte dans la gueule afin qu’ils dégagent. Ces gens qui viennent narguer tous les quinquagénaires à hernie discale en tournant sur eux-mêmes, qu’ils crèvent. « T’as pas pris le menu à 240 sans le vin pour te taper les intermittents du port de la Rochelle », comme aime à le dire Zaz quand elle vient de toucher sa SACEM. Donc inversion des valeurs, les jeunes sont de droite.

