Nagui, mon loup, j’ai décidé de m’intéresser à votre secteur d’activité, les médias, hier je me suis donc promené sur Morandini. Enfin, sur le site de Morandini, parce qu’on ne se promène pas sur Morandini, il aimerait peut-être mais ce serait compliqué, il faudrait qu’il se déguise en GR, s’allonge nu sur un chemin qui a pile la couleur de sa peau, se trace des traits blancs et rouges dans le dos, attende trois ans que Georges Tron sorte de tôle pour se faire marcher dessus, c’est complexe. C’est pour ça que les gens se déguisent en fantôme, un drap blanc sur la tête, ou rien du tout si on est Amélie Nothomb, et ça roule.

Le site de Morandini, c’est une ribambelle de petites actus dont on se dit, après les avoir lues, « tiens, ça ne me manquait pas de ne pas savoir ça ». Exemple, l’article intitulé : « Le plus long tunnel de Belgique va être rebaptisé du nom d’Annie Cordy », un tunnel là-bas c’est considéré comme un hommage, parfois on donne aussi votre nom à une pompe à essence : « bah oui, il a fait 150 films, il le mérite ». Un jour Alex Vizorek aura une brosse à cheveux Babyliss à son nom, ses amis en pleurs diront : « ça lui ressemble bien, ils étaient si soyeux ».

Article 2, on apprend que TV Breizh est la chaîne thématique payante la plus regardée, on doit compter les gens décédés devant leur télé et qui ne zappent plus, parce que la grille de TV Breizh, c’est "Miss Marple"/"Columbo"/"Miss Marple", à un moment il y a "Arabesque", vous dites : « ah, bien joué, on voit qu’il y a un directeur des programmes », puis de 20h à 7h du matin, déception, "Columbo". Aucun rapport avec la Bretagne, bien sûr, ils ne se sont pas foulés, ils auraient pu tourner un épisode de "Columbo" où il fait l’amour à Mme Loïk dans une baratte, Columbo aurait dit : « si ma femme arrive, officiellement, on fait du beurre », mais ils ne se sont même pas donné cette peine. TV Breizh, 4 euros de budget, AB1 à côté c’est Hollywood, mais les gens adorent. Mon conseil, Nagui, c’est d’arrêter vos jeux qui vous prennent votre temps, vous enfilez un imper, vous vous promenez dans les rues en louchant, basta, et si ça se trouve, vous gagnerez de l’argent.

Autre article, sachez que Canal arrête l’émission "L’info du vrai", d’Yves Calvi, à savoir qu’elle avait commencé un jour il y avait Yves Calvi. Si son stagiaire de 3ème le regardait sur l’écran de contrôle en même temps que lui, il pouvait dire : « on a doublé l’audience ».

Info n°4, la série Alex Hugo avec Samuel Le Bihan va passer de France 2 à France 3, ça, ça veut dire soit que ton public a vieilli soit que tu as vieilli, il faut savoir que les téléspectateurs de France 3 sont prioritaires pour la vaccination contre le Covid. Si vous dites « non c’est bon, je connais Cyril Féraud », on vous autorise à remonter toute la file.

Mais attention, autre article, la série "Capitaine Marleau", elle, passe de France 3 à France 2, ce groupe, c’est un bordel, on se croirait dans la tête de Jean Castex. Un samedi à 12h58 Leïla Kaddour-Boudadi va voir débouler sur le JT Patrick Cohen qui lui dira : « t’es pas au courant ? C’est moi aujourd’hui, toi tu fais "Silence ça pousse", tu récupères les boutures de pétunias dans le bureau AJ7 11ème étage, 130ème porte à droite » et elle se retrouvera à biner le jardin d’une famille de fainéasses infoutues de planter un pin.

Tiens, autre actu glanée sur Morandini, on a appris que le chien de Joe Biden a été exfiltré de la Maison Blanche, après, je cite, un incident de morsure, c’est vrai que ça peut être dangereux, imaginez si le chien a les mêmes dents que Joe Biden, un coup de croc et il se barre avec la moitié du facteur.

Encore une info, un député propose que les vétérinaires soient autorisés à vacciner contre le Covid, pour qu’ils restent dans leur cadre, uniquement les patients ayant une culotte de cheval. Ou Franck Leboeuf. Et là, j’avoue, à un moment, j’ai fait le tour de Morandini, enfin du site de Morandini, même si un petit colin-maillard, ça l’aurait peut-être, bref.

