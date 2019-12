Tanguy est pour la grève. Parce qu'il est toujours du côté des gens qui souffrent. Mais le problème, c'est que cette grève ne pénalise personne, Macron, que le métro soit fermé, ça lui fait une belle jambe, et même ici, la playlist de grève, elle est top. J'ai mal à mon Krasucki.

La France est en grève. Le pays est paralysé, il n’y a plus de trains, je ne sais même pas comment font les enfants qui d’habitude hurlent dans le TGV pour réussir à emmerder autant de gens d’un coup, sans train ?

A Paris, il n’y a pas de métro, des milliers de gens se déplacent à vélo, Anne Hidalgo, voyant ça, a hurlé « par la seringue de Christophe Froome, le miracle s’est produit », là elle est à Lourdes et attend que la Vierge lui file des rustines. Nous sommes en plein rapport de force entre Philippe Martinez de la CGT, et Emmanuel Macron de l’Élysée, l’un dit « je te préviens, je vais être dur », l’autre dit « moi je vais être encore plus dur », et c’est à celui qui tiendra le plus longtemps, un truc de mecs, quoi, quand on les voit en réunion se défier du regard, on a presque l’impression de sentir l’odeur du sperme.

Tout ça est tellement XXème siècle, déjà l’idée de retraite, ça va, il prend sa retraite, Michel Drucker ? Non, il bosse, assis sur son chien, et il arrive à avoir l’air l’intéressé alors qu’il interviewe Marc Lavoine pour la 700ème fois, son 1er live c’était chez lui, sa naissance c’était chez lui, il a même filmé la conception de Marc Lavoine en 61, dans ce petit F2 de l’Essonne, il a toujours taffé. Quand je pense à ces seniors qui demandent du temps libre, certains pour voyager, en avion, avec la pollution que ça génère, ah bah mamie si c’est pour prendre les gosses le mercredi et à côté emmener papi au Pérou caresser des lamas, ça sert à rien, tu plombes leur planète. Les seniors sont égoïstes, regardez Albert Algoud, jamais il ne paye un café.

Et même les seniors du public ici, ils viennent voir Nagui, il y en a pas qui lui propose la botte, ou même une espadrille s’ils aiment la douceur, ils ne sont pas dans le partage. Alors payer pour les anciens, ok, mais en contrepartie, tu ne reçois rien, un jeune, vous lui donnez de l’argent, en échange, il vous donne du shit. A la rigueur, vous êtes Carole Gaessler, vous dites « sans les seniors, Des Racines et des Ailes ça ferait 1% en PDA, parce que pour se passionner sur 1h30 à propos de la Baie de Somme, il faut avoir amorcé sa fin de vie », mais pour tout individu qui n’est pas Carole Gaessler, donc qui a des yeux moches, le senior n’est pas si attachant.

Et puis cette grève est absurde, ça n’embête que les gens modestes, comment voulez-vous qu’Édouard Philippe, quand il apprend que la ligne 13 est en rade, parvienne à se projeter, il ne sait pas ce qu’est le métro, il a bien remarqué qu’il y avait des trous dans le trottoir avec des marches, mais il se disait « ça doit être des taupes en BEP maçonnerie qui se sont lâché ».

Non, pour qu’il y ait un impact, vous bloquez la livraison de chouquettes, de café, chaque mercredi conseil des ministres à la Cristaline tous à se nourrir des peaux mortes de Muriel Pénicaud, sous 12 jours Macron propose la retraite à 40 ans payée 5000 euros brut. Il faut taper les personnes visées là où ça les touche, si vous voulez faire tomber Nabilla, vous bloquez pas la bibliothèque, vous débranchez Instagram.

Et même ici à Inter, il y a une grève, pour sauver des emplois, il y a un plan de départs volontaires, c’est-à-dire qu’on dit à des gens « il faudrait que vous partiez », ils répondent « ah non », on leur dit « fais pas ton crevard, allez, on prend la cagnotte du jeu des mille euros qu’on divise en 300, ça fait tout de même 333, 33 euros chacun, allez, je suis cool, j’arrondis à 334 », donc ils répondent « ah quand même, avec ça je peux m’acheter 334 smartphones Huawei », et ils partent.

