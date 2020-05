Tanguy, tous, nous avons une valeur précise

Oui, par exemple, nous, à la Bande Originale, notre valeur est énorme, on cote plus que la boule Quiès le soir de la Fête de la Musique. C’est pour ça que France Inter nous laisse en télétravail, de peur qu’on chope le corona, alors que sur RTL, ils ont du faire revenir Stéphane Bern, ils s’en fichent, ils n’en veulent plus, vos audiences Nagui, l’ont tué, il va balancer à vos trousses 80 dresseurs de faucons et des princes qui vont vous piquer le boule avec leur hallebarde. Avec les contacts qu’il doit avoir au Puy du Fou, si vous y allez, vous êtes mort. Tous on a un prix, l’humain, c’est comme un caleçon H&M fait au Laos, la seule différence étant qu’on ne peut pas déchirer un humain, ou alors si vous le faites, mon conseil est de réaxer vos rapports plutôt sur la tendresse. Prenez Daniel Morin, sa valeur à Inter est énorme, puisqu’on l’a posé dans le 16ème, on a construit la Maison de la Radio autour de lui, depuis il n’est pas sorti, même là il est confiné dans un studio avec Laure Adler, ils fument de la beuh en s’épilant le dos l’un l’autre. A Inter c’est un peu spécial, il y a tellement d’humoristes que notre prix se calcule en kilos, comme les navets ou les gamètes mâles en 78 à la fin d’une soirée chez Valéry Giscard d’Estaing.

Mais le souci, c’est qu’avec la crise, tout perd de la valeur, y compris les joueurs de foot, ces gens qui travaillent avec les pieds, donc ils auraient pu être ministres. Ils ne jouent plus, les clubs perdent du brouzouf, et donc leur cote chute, comme celle de Cyril Féraud si à la suite d’une bagarre avec Damien Thévenot qui lui avait volé son shampoing colorant spécial mèches, il avait perdu toutes ses dents. Le cabinet d’audit KPMG explique ainsi que la valeur totale de l’équipe du PSG a déjà perdu 25%, ils ont de moins en moins de blé, d’ici 2 mois ils ne pourront même plus s’offrir Philippe Poutou. Rien que la valeur combinée de Kylian MBappé et Neymar a chuté de 86 millions d’euros, c’est-à-dire que si on attend, on va pouvoir en acheter un, moi là je réfléchis, si le virus dure encore 4 ans, je casse mon livret A et je me paye un footeux. Alors pas Neymar, trop fêtard, j’ai pas quitté la Bretagne il y a 20 ans pour me retrouver aujourd’hui avec un mec qui vomit sur le tapis. MBappé, c’est compliqué, il est métis, un blanc qui achète un métis, je vois déjà le scandale, aux prochains Césars Foresti va me démonter, hashtag facho hashtag Nagui complice... Si vous réduisez à l’esclavage quelqu’un d’une autre couleur que la vôtre, on vous juge, la même mentalité en Virginie il y a 200 ans, dans les champs de coton, il n’y avait que des blancs, donc pas d’invention du blues, dès 1815 ils se seraient farcis de la dance belge.

J’ai donc décidé, si le foot mondial continue à sombrer, d’acheter Antoine Griezmannn. OK il a 29 ans, donc va commencer à perdre des cheveux, mais c’est guère plus gênant que des poils de teckel, il est né un 21 mars, si je l’achète le 22, je n’ai même pas à lui offrir de cadeau, et il est beau. Si d’ici là Instagram chute, parce qu’il n’y aura plus que des photos de gens avec des masques, donc les abonnés vont se tailler, j’achète une instagrameuse, je la mets avec Griezmann dans une pièce qui diffuse mes chroniques sur haut-parleur. Forcément, tant de sensualité dans la voix, parce que ce n’est pas sûr qu’ils comprennent le propos, ça les stimule, ils font des petits, j’ai jamais réussi à faire ça avec des chats, mais c’est parce que les chats sont insensibles à ma voix. Je le sais puisqu’un jour j’ai fait un sketch dans une animalerie, il n’y a pas eu une réaction, juste un perroquet qui a dit « ça vaut pas Popeeeeck ». Ensuite j’écoulerai les petits dans le quartier, 3-4 euros, parce que notre cote à tous aura tellement baissé que ça n’aura plus de valeur. Ouais… Finalement, je vais peut-être plutôt investir dans un caleçon H&M.