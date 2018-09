Les 22 et 23 octobre aura lieu au Théâtre de Paris une soirée pour rencontrer l'acteur mythique Al Pacino. Et tout ça pour 550 euros...

Al Pacina a joué dans Le Parrain, le biopic sur Patrick Balkany, dans Scarface, un film sur la drogue dans lequel il n'y a pourtant aucun cycliste professionnel, dans Heat avec Robert de Niro, comme mec louche dans le film il manquait juste Alexandre Benalla, dans l'Enfer du dimanche, qui n'est pas un film sur le fait de tomber sur Stade 2 alors que Patrick Montel commente le lancer de disque, et dans 88 minutes, qui n'est pas un long-métrage sur le temps, Nagui, que vous mettez parfois à poser une question à un invité qui du coup s'est mis à pioncer. Al Pacino, c'est un tel mythe que même s'il jouait dans Camping Paradis le rôle d'un allemand en short en train de lécher un Mister Freeze, on dirait "la vache, il a totalement éclipsé le jeu de Laurent Ournac".

Et donc quand on a appris qu'il passait à Paris, la ville-poubelle de la mère Hidalgo où des rats dévorent les jambes de migrants accros au crack, on a dit à son conjoint "bébé, en janvier, il y a le prélèvement à la source, psychologiquement tu vas avoir l'impression d'être aussi mal payée qu'un mineur chinois et tu vas planquer les 200 euros qu'il te reste dans un endroit où personne ne va plus, exemple ton slip, offre-moi tout de suite des places pour voir Pacino". Et Pacino, tout Paris veut le voir, parce que c'est une légende, à l'instar de Céline Dion chez les gens qui aiment les voix à décorner les cocus. Donc en 2 minutes, les places les moins chères étaient parties, celles-ci coûtant 90 euros, c'est beaucoup, chez Lidl pour ce prix-là on mange durant 3 ans et demi. Et les fans d'Al Pacino ont réalisé que celles qui restaient étaient à 550 euros en carré or, à ce prix-là, le carré est vraiment en or, il y a Michel-Edouard Leclerc qui tape dedans au burin pour fabriquer les colliers du manège à bijoux, ou pire, à 1760 euros, en tarif prestige, c'est-à-dire que vous êtes à 1 mètre de Pacino et comme il a 78 piges, il vous bave dessus, si vous apportez un Tahiti Douche, vous pouvez vous laver...

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !