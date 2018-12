L'homme contemporain s'ennuie...

Oui, parce que la vie, c'est quoi, prendre le bus, travailler, reprendre le bus, mater Enquête Exclusive spécial "nuits chaudes à Camaret-sur-Mer" avec Olivier de Kersauzon qui vomit et le reste du village qui nettoie, puis dormir et ainsi de suite jusqu'à la mort, qui est encore plus ennuyeuse puisqu'il parait que tout ce qu'on voit, c'est un long tunnel, comme à la sortie de l'A13 et qu'au bout, alors qu'on pensait retrouver Kurt Cobain et Amy Winehouse en train de gober des Xanax, on doit se farcir Aznavour qui inlassablement répète "mais il est où, ici, le Crédit Suisse ?".

Oui, l'être humain s'ennuie, tel un rat dans un monde où les vegans auraient réussi à imposer le fromage végétal. Et quand il s'ennuie, il se met à penser, et à refaire le monde, ainsi Alexis Corbière, quand il a 2 minutes de break entre ses 17 interventions télé du jour, rêve qu'il entre à l'Elysée avec les gilets jaunes et que Brigitte lui donne les clés tandis que Nemo le lèche, voire l'inverse mais là c'est qu'il s'est endormi et qu'il faisait un rêve moite.

Mais refaire le monde, ça peut vouloir dire le réinventer, et dès qu'un officiel vous dit "voilà ce qui s'est passé", répondre "hé ho non d'abord", on appelle ça la théorie du complot, qui consiste par exemple à penser que la planète est contrôlée par des aliens franc-maçons en pleine bar-mistvah de leur neveu, lequel est le fils caché d'Elvis qui n'est pas mort, mais il y a aussi des théories du complot absurdes.

Et depuis internet ça a pris des proportions énormes, du temps du Minitel, au pire vous vous demandiez si sur la messagerie du 3615 té-cho, Samantha 19 ans Paris célib aime le sexe et le sexe n'était pas en réalité un employé du nom de Jean-Luc. Mais en 2018 tout est remis en cause, exemple des gens disent qu'Hitler ne s'est pas suicidé en 45 mais a fui vers l'Amérique Latine, comme Manu Chao mais en moins fun au niveau des fringues, et serait mort en 84. Il aurait appris cette année-là que le groupe Modern Talking était n°1 en Allemagne, ce qui allait à l'encontre de son rêve d'une civilisation supérieure, et aurait clamsé à ce moment-là.

D'autres disent que le monde est géré par les reptiliens, des hommes-lézards, qui ne peuvent pas faire de X parce qu'à la 1ère manipulation leur organe se sépare de leur corps, et qu'Elizabeth II, Madonna et Sarkozy seraient des reptiliens, à tous les coups Carla sort avec un reptile, un jour elle va tomber pour zoophilie, elle va se retrouver comme une conne.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !