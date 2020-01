L'actrice Gwyneth Paltrow a annoncé vendre une bougie parfumée intitulée "This smells like my vagina", une info qui n'a pas échappé à Tanguy Pastureau !

Nagui : Tanguy, vous ne croyez plus au système marchand.

Tanguy : Non, je suis pour la décroissance et le retour au principe du troc, c’est-à-dire que contre cette chronique, je veux n’importe quoi sauf du fric, comme une peau morte de Carlos Ghosn rapportée de Beyrouth par Léa Salamé, ou un stagiaire de 3ème que je pourrais foutre dans une roue afin de le regarder tourner, parce qu’à odeur semblable, le stagiaire de 3ème nécessite moins de soin qu’un hamster : du Biactol, un peu de shit, un accès premium à PornHub et un casque Bluetooth pour écouter PNL. Le capitalisme est mort ce week-end, RIP BFM Business, fuck Nicolas Doze et François Lenglet, ces enfoirés de libéraux, c’est Philippe Poutou qui avait raison, un vieux T-shirt, un hamac, des Palmito, ça suffit pour mener une super-vie, pas besoin de SUV, de bel appart, de vacances à St-Barth, si une fois dans l’eau c’est pour se taper Jade et Joy Hallyday en train de dire du bien du single d’Aya Nakamura, autant aller à Dunkerque, 14 nuits en AirB’n’B, c’est 40 euros. Et au moins vous ne chopez pas de coup de soleil, il n’y a pas de soleil, à tel point qu’à la plage vous devenez translucide, et alors que vous êtes étalé sur le ventre sur votre serviette, des méduses sortent de la flotte et vous font l’amour par le bas du bassin. Rangez vos thunes, à poil Bernard Arnault, Jade Lagardère au Lidl de Dijon, le système marchand n’a généré que du malheur.

Et là vous vous dites « mais comment Pastureau, ce cheval de Troie du centre-droit qui a infiltré France Inter pour mieux y faire entrer dans 2 ans Nicolas Beytout du journal l’Opinion, peut-il se renier ainsi et rejoindre les rangs de la gauche prolétarienne, incarnée par Louise Michel, Gavroche et Raquel Garrido ? ». Et bien, ça vient d’un choc, que j’ai subi hier, dimanche, jour du Seigneur et de l’hygiène douteuse. J’étais sur le net, en train de chercher tranquilou des infos sur Kad Merad, parce que quand on reçoit un invité pour la 1ère fois, quelqu’un qui n’a encore jamais fait de promo, je me renseigne. Donc je tape sur Google « Kad Merad nu », rien. « Kad Merad est-il juif ? », là un seul site, intitulé ilssontpartout.com, me dit que oui, ainsi que Faudel, Youssou n’Dour ainsi que, surprise, Jean-Marie Le Pen. Enfin je tape « Kad Merad est-il gay ? », rien, aucune des recherches intéressantes sur Kad Merad n’aboutit. Par conséquent, envahi par l’ennui comme le Koweït par Saddam en 90, je vais sur le site de BFM TV, afin de voir si Édouard Philippe, qui a annoncé retirer provisoirement l’âge pivot de la réforme des retraites, a avoué qu’il le remettra le 4 août, quand tout le monde sera en vacances. Et là, enfer, damnation, discographie du groupe 3 Cafés Gourmands, je tombe sur un article intitulé, je cite « Gwyneth Paltrow met en vente une bougie qui sent comme son vagin ». Un instant, j’imagine Alain Duhamel, qui a l’âge du papa du Père Fourras, et bosse à BFM, réaliser que son employeur publie ce genre de choses et donc décéder devant son Pentium 486 connecté à AOL. Et là, alors que j’adore les odeurs corporelles, moi une fête de village collé sur le podium entre Patrick Sébastien et Miss Lavandou alors que les 2 ont dansé les Sardines sous 37 degrés, ça me plait, parce que j’aime l’animalité que ça génère. Et bien là, je suis révulsé, pardon, mais le vagin de Gwyneth Paltrow, je refuse d’en avoir l’odeur dans mon salon, parce que j’ai déjà mis 3 ans à m’habituer à la senteur Violette irisée de chez Durance...

