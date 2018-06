La fille de Donald Trump a twitté un proverbe chinois qui n'existe pas lors de la rencontre entre le président américain et le dictateur nord-coréen. Cette anecdote a interpellé Tanguy Pastureau.

La plupart d'entre nous n'ont aucune culture. Moi notamment, ça fait 9 mois et demi que je fais le beau sur France Inter alors que je suis écouté par des gens plus intelligents que moi : des profs à la retraite, mais aussi des profs en activité et même des profs en formation. Je ne suis pas borné, je sais que nos auditeurs viennent de toutes les académies. Quand je vois Leïla, qui connait tout sur tout, Albert, qui a une culture folle, je me sens nul.

Alors je vous regarde, Nagui, et ça va mieux. Pour les gens comme nous, mon chaton - oui, c'est la fin de la saison, je me lâche, j'ai aussi de l'huile de massage si vous voulez - pour nous il y a un subterfuge pour faire croire qu'on en a dans le ciboulot, les citations. Il suffit d'en connaitre 3 pour briller comme une luciole qui se serait posée sur la tombe d'un cycliste dopé. Par exemple, Jean Cocteau a dit : "Le verbe aimer est difficile à conjuguer, son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel", et on va le citer lui plutôt qu'Eve Angeli, qui a dit "Aimer c'est cool" ou Zahia, qui a dit "Aimer, c'est 400 euros, tarif groupe applicable".

Des citations, il y en a plein, ça va de Nicole Belloubet, qui a dit : "Mais enfin, laissez-moi entrer, je suis Nicole Belloubet", lorsqu'elle était devant son ministère et que le vigile ne la remettait pas, à : "Purée, il y a pas à dire, je t'aime, toi, t'es un génie, mec", citation de Nicolas Bedos à lui-même alors que son visage se reflétait dans une vodka pomme servie par une étudiante en prépa littéraire en job d'été, moite à l'idée de croiser un tel esprit.

Mais le mec qui a pondu le plus de citations, c'est celui que Nabilla appelle ce Con de Fucius, un chinois, d'où sa production, né en 551 avant GC, Gérard Collomb, donc c'est vieux. C'est un philosophe, considéré comme le 1er éducateur de la Chine, l'équivalent de Pascal le Grand Frère, sauf que lui n'a jamais été confronté à des jeunes de 13 ans en train d'enterrer leur mère dans un bois des Ardennes. Quand vous êtes un peu con, une citation de Confucius, c'est comme de s'enfiler 4 litres de bois bandé quand son sexe, qui vient de se syndiquer à la CGT parce que Philippe Martinez s'est épilé la moustache en ticket de métro, décide de faire grève.

Ivanka Trump, la fille de Donald, donc cousine de Riri, Fifi et Loulou, sur Twitter avant-hier, en voyant Donald et Kim Jong-un se dire l'un à l'autre : "Frérot, tu veux pas le 06 de Franck Provost, qu'il rattrape ça ?", a écrit : "Le sceptique ne doit pas interrompre celui qui agit, proverbe chinois". Elle s'est dit, chinois, coréen, c'est pareil, c'est comme si nous pour saluer le maintien de la paix entre Hutus et Tutsis au Rwanda on citait Youssou'n'Dour.

Seulement, Twitter, c'est mondial, à l'instar des chansons de Taylor Swift et de l'herpès labial. Et donc des internautes chinois ont vérifié, et ils sont formels, le proverbe n'existe pas, ils ont juste trouvé : "Qui ouvre sa bouche trop grand, se fait éclater à coup de tatane toutes ses dents", un proverbe du président chinois Jinping, notre ami.

...