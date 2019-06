On parle beaucoup d’Etienne Chouard ce monsieur qui est encensé par tant de monde sur internet, car il remet en cause le pouvoir et bouscule le discours de la bien-pensance, donc comme tout le monde sur internet. Mais il est confus sur pas mal de sujets, certains le traitent même de négationniste.

Je vais vous parler de négationnisme. Le négationnisme, c’est très con, comme ceux qui le pratiquent, ça consiste à remettre en cause des faits historiques. Ainsi les racistes, ces gens qui aux Antilles aiment juste Philippe Lavil, vous diront des membres du Ku Klux Klan qu’ils sont un peu frileux du visage et que c’est pour ça qu’ils brulent de grandes croix avec des cagoules, comme à Morzine si la descente aux flambeaux était totalement partie en sucette.

On peut aussi nier les découvertes de Galilée et affirmer que la terre est plate, certains le font, en 2019, on les appelle les platistes, parce que pauvres crétins était déjà pris, les types imaginent qu’on vit sur un grand disque plat, tel des puces de mer sur un frisbee. Les négationnistes peuvent vous expliquer que la St-Barthélémy, c’est un chat-bite qui a mal tourné, car il ne faut jamais jouer à ça avec une épée, ou que c’est Anne Hidalgo qui en 63, à l’âge de 4 ans, a assassiné JFK parce qu’il se déplaçait en ville dans une grosse voiture diesel, avant de dessiner en classe de CM1 sur un buvard les plans du futur Vélib.

Mais en réalité, le négationnisme s’applique surtout à la Shoah, 75 ans plus tard, on est encore là-dessus à se chamailler, a-t-elle eu lieu, est-ce un complot juif pour aboutir à la création de l’état d’Israël, et donc par rebond à celle de la soirée mousse à Tel-Aviv entre gays très bien membrés, Adolf Hitler n’était-il finalement pas une belle personne, comme on dit dans les télé-réalités d’un candidat qui aurait nettoyé par 3 fois la piscine de la villa afin d’en retirer les bouts de cervelle de ses congénères qui ont giclé quand a été sorti un Bescherelle ?

Non, dans 150 ans, alors que Benoit Hamon, suite à sa 27ème défaite électorale, se sera décidé à prendre un vrai métier, on en sera encore à nier la Shoah, parce les négationnistes, à chaque fois qu’un rescapé des camps témoigne, leur cerveau se met sur off, comme Aymeric Caron quand en soirée people il croise Cyril Lignac qui lui propose du ris du veau.

Exemple cette semaine, Le Média, la web-télé des gens de gauche, dont Christian Clavier ne soupçonne même pas l’existence, a invité Etienne Chouard. C’est un type qui sur le net est plus populaire que le vomi dans le monde du rock, et certains France Insoumise sont quasiment venus twerker contre son pelvis juste parce que comme eux il milite pour une démocratie directe, c’est-à-dire qu’on met l’Elysée en vente à la découpe, on place Mélenchon à la place de Macron et on garde Brigitte qui lave ses slips. Bref Chouard est interviewé par Denis Robert, le journaliste qui envisage sa vie sans peigne, qui lui demande s’il doute de l’existence des chambres à gaz, parce que le gonze entretient la confusion.

Chouard répond « vous voulez que je dise quoi ? que les chambres à gaz ont existé, de façon tranchée ?, je peux le dire si vous voulez, mais je n’ai rien lu là-dessus », ce qui dans les réponses claires sur le sujet est à -500 sur une échelle allant de 1 à 10, c’est même moins clair que l’anus d’un ours brun.

On n’a pas besoin d’avoir lu 200 bouquins sur les camps pour capter qu’ils ont existé, Auschwitz, quand vous y allez, vous voyez de suite qu’on n’est pas sur les vestiges d’un Center Parc. Moi je n’ai jamais lu la Bible, pour autant, je sais que Dieu existe, parce que la pizza 4 fromages et le clip de la chanson Beautiful dans lequel Mariah Carey fait de la moto en mini-short procèdent forcément d’une intention divine.

Mais aujourd’hui, on ne croit plus que ce qu’on voit, ou qu’on a expérimenté soi-même, à titre personnel, j’ai longtemps douté de l’existence de Pierre Richard, je le voyais que dans les films, « je prends l’assiette, je lave l’assiette, je pose l’assiette », ça ne me suffisait pas.

