Tanguy trouve qu'on est tous mal fagotés avec nos baskets, survêt' et autres T-shirt à message...

Cette semaine, j’ai vu beaucoup de reportages sur Charles de Gaulle, l’homme de la Croix de Lorraine, qui est une double croix, si quelqu’un porte un badge avec une croix comme ça, c’est que c’est un gaulliste, 3 ans que je cherche à France Inter, j’en ai pas trouvé un. Il y a des gens avec des tatouages Christiane Taubira ma loute ou avec des T-shirts « fuck me I’m Benoit Hamon », mais c’est tout.

Et j’ai vu notamment un extrait d’une vieille interview où De Gaulle était chez lui, dans son jardin, tout était bien taillé, même les abeilles volaient en rang, à un moment son chien a aboyé, il s’est immédiatement excusé, au nom de la France a-t-il dit. Et De Gaulle chez lui, à la casbah comme on dit au Danemark je crois, était en costume cravate, et même quand en 69, une fois retiré, il a passé 6 semaines dans la cambrousse en Irlande, il était en costard, alors que pour le voir il y avait 9 moutons, qui viennent vers vous uniquement si vous portez de la laine parce qu’ils vous prennent pour leur daronne.

Et là en voyant de Gaulle si bien sapé, j’ai pris une claque, quelle classe. En 69, alors que Gainsbourg et Birkin se roulaient des pelles à moitié à poil, que Cohn-Bendit sous LSD faisait des macramés avec ses poils des cuisses, que Jim Morrison sur scène exhibait son pénis bouffé par les MST, il restait plus rien, il pouvait jouer aux osselets avec, un gentleman habillé net résistait, De Gaulle. C’était pas le genre à enfiler un crop-top.

Le problème de la France, je vais vous dire, c’est sa déchéance en matière d’élégance, je sais, je suis old school, c’est pas avec cette chronique que je vais devenir l’égérie d’une marque de sweat-shirts. En 70, les vestes en peaux de chèvres, en 87 la mode du fluo, j’ai une copine qui portait un T-shirt jaune fluo, une fois le soleil a tapé dessus, est venu se réfléchir sur son père, il a pris feu.

Après, pour éviter le ridicule, la famille a dit qu’il s’était immolé pour protester contre la dictature macronienne, ils avaient 30 ans d’avance sur les commentaires Facebook. En 93, le grunge, liquette de bûcheron et jean troué, c’est la seule fois de l’histoire où toute une génération de jeunes s’est mise à ressembler à Robert Charlebois s’il s’était fait agresser par un caribou en rut dans une clairière.

Et là, en 2020, c’est n’importe quoi, du jogging slim, du bonnet, sur BFM il y a même un type qui tous les jours porte la même écharpe, dessus il y a des bêtes et on dit que le Covid en fait est parti de là. On est laids, on est mal fagotés, baskets, survête, T-shirt à message, j’ai vu des milliers de mecs moches comme des culs porter des sweats avec écrit « charme à la française », mais elle ne porte pas plainte, la France ? Il fait quoi, Darmanin ?

Récemment, j’ai même croisé une fille de 20 ans avec un T-shirt dont le message était « je suis une chieuse », pourquoi tout dévoiler, et la part de mystère ? Est-ce que Daniel Morin porte un T-shirt avec écrit « je fais un peu la gueule mais au fond j’ai un cœur d’or ? ». Est-que Jean-Michel Blanquer en porte un avec écrit « j’ai conscience qu’il faudrait fermer les écoles mais Macron et le MEDEF veulent pas sinon les parents pourront pas aller travailler ? ». Non. Si t’es une chieuse, cocotte, pas besoin de T-shirt, on va le réaliser assez vite, quand tu auras dit 10 fois « au jour d’aujourd’hui » ou que t’auras raconté ta passion pour les bars à ongles, il y a un processus de sélection naturelle qui font que les gens vont se barrer.

