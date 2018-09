Tanguy Pastureau maltraite François Hollande et sa grande estime de soi...

Non, on n'arrive pas à s'en débarrasser, de Fanfan, exactement comme d'un ex un peu lourd qui pense qu'il a toujours sa chance alors qu'on a changé de serrure, de téléphone, qu'on a pris un rottweiler à qui on a fait sentir le slip de l'autre et qu'on s'est fait refaire le visage juste pour ne pas qu'il nous reconnaisse, Ingrid Chauvin, à mon avis, c'est juste que Hollande la collait.

Hollande, il est à fond, parce qu'un mec lui dit bonjour dans la rue, il a l'impression que c'est tout le pays qui veut son corps, en 3ème quand il a eu un vote en sa faveur à l'élection des délégués de classe, le sien, il s'est mis à hurler "purée, j'ai gagné", alors que Thomas Sanchez, son concurrent, avait 34 voix. Il s'aime plus que nous on l'aime, il était donc fait pour être dictateur, mais malheureusement est né en France, ce pays permissif qui va jusqu'à autoriser les adultes à trottinette et les disques de Christine & The Queens, donc il n'arrive à rien, il est dans l'échec, tel le terroriste de Daech armé d'un couteau mais qui refuserait de le planter dans des gens parce qu'il est végan.

Il a donc foiré son mandat mais lui est persuadé d'avoir cartonné, tout ça parce que 4 pleu-pleus sans vie sociale, le genre de mecs qui ont vu les 215 épisodes de Rex chien flic dans l'ordre, ont attendu 12 minutes devant l'Espace Culturel Leclerc de Bourg-en-Bresse pour lui faire signer son pauvre bouquin. Là en plus, il gagne 5 points dans le baromètre des personnalités Paris Match, donc il s'imagine être aussi aimé que Booba chez les parfumeurs, il est à deux doigts de sonner à l'Elysée et dire à Brigitte "jour madame, il est où le petiot, parce qu'il va falloir qu'il me rende les clés, c'est de son âge, ces bêtises, m'enfin quand même". D'autant qu'il gagne des points uniquement parce qu'on ne le voit plus, on attendait que ça pour l'aimer, Hollande 12 ans caché sous un drap à se nourrir de ses peaux mortes, il est 100% de satisfaits...

