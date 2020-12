Dans cette chronique, Tanguy Pastureau nous explique pourquoi Jean Castex est plus plombant que 25 années de discographie de Radiohead.

Je suis content d’avoir ma vie et pas celle de Jean Castex.

Jean Castex, le pauvre. Déjà c’était impossible de passer après Édouard Philippe, le petit fiancé de la France. Il est plus populaire que le principe du savon liquide en maison d’arrêt pour ceux qui rechignent à avoir un anus rectangle. Ce mois-ci Philippe est personnalité politique préférée des français, devant Nicolas Hulot, qui pourtant est la star des sondages, Hulot tout le monde l’aime, parce qu’il chouine et qu’il pleure, vous le mettez sous le sapin, il y a une gamine qui dit « yes, j’ai eu une poupée Corolle ». Donc ça nous émeut. Et on sait pourquoi on le kiffait, Philippe, c’est parce qu’il était posé, lors de la 1 ère vague, on avait l’impression qu’il gérait, c’était rassurant.

Mais Castex, Castex, il est foutraque, c’est le seul homme qui ressemble à un sac à main. A chaque fois qu’il parle on a l’impression qu’il maîtrise moins que la veille, ses conférences de presse, il déboule avec son masque de travers, cherche ses lunettes, il lui reste à dire « mais ma biche », c’est Louis de Funès. Il est largué, je pense que c’est le seul gars qui va être remplacé dans l’organigramme par son stagiaire de 3 ème.

Et c’est là que Macron est malin, dans une fable de La Fontaine, Macron ce serait le goupil, parce qu’il voyait qu’Édouard Philippe lui faisait de l’ombre. Or la 5 ème République, c’est comme une soirée où on a envie d’utiliser cette capote qu’on traîne depuis 3 ans, il ne faut pas venir avec quelqu’un qui a une plus grosse présence que soi, sinon on se la colle derrière l’oreille, ce qui est gênant parce qu’on a déjà l’élastique du masque. Donc Macron a pris Castex, et il lui fait annoncer toutes les mauvaises nouvelles, jeudi il a carrément annulé le 1 er de l’an, cette fête candide où à minuit on pense qu’on va passer une bonne année, puis à minuit une un ami ivre nous vomit sur les chaussures, et on comprend qu’elle sera exactement comme les autres. A titre personnel, ça ne me touche pas, je déteste le 1 er de l’an, on se sent obligé de s’amuser, il y a toujours un con qui à 2h a l’idée de passer "Chihuahua" de DJ Bobo, pour oublier, on boit, la dernière fois, le trou normand, j’en ai pris plein. J’ai fait 18 trous, comme Trump, mais moi je joue avec mon foie. On est sportif ou on l’est pas, quoi.

Castex, on n’en peut plus, il n’annonce que des trucs négatifs, il est plus plombant que 25 années de discographie de Radiohead. Il paraît qu’il y a des soirées gothiques dans des caves où les gens se déguisent en Jean Castex. Là il nous a remis le couvre-feu à 20h, moi j’ai jamais autant dormi, j’ai vécu avec 30 ans d’avance ma vie de vieux, du coup, je pense qu’à 76 ans je vais me mettre au surf et au poppers, parce que le plaid sur les genoux à 21h devant "Capitaine Marleau", j’aurai déjà fait.

Castex a annoncé que les lieux de culture ne rouvriront pas, dans l’optique de sauver le mois de janvier, mais tout le monde le 31 va s’enfermer à 25 dans un F3 de 20h à 6h donc on va se contaminer et en janvier, on dira qu’il faut sauver le mois de mars, et ainsi de suite, on peut aller comme ça jusqu’à 2028, mais je suppose qu’il faudra sauver 2029.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !