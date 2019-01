Tanguy, chaque année, le naturisme gagne du terrain

Oui, c'est le grand remplacement, nous, les gens habillés, avec plus ou moins de bonheur, je repense avec effroi à la fois où Daniel Morin est venu en doudoune sans manche avec en-dessous la chemise de bûcheron du papi de Roch Voisine, nous les textiles, peu à peu disparaissons, comme l'ont fait auparavant les rhinocéros, les fans de Shy'm ou les gens de gauche, il en reste 330 en tout, dont 329 à Radio France + 1 à l'extérieur de Radio France, un mec qui a oublié son badge d'accès et n'a pas pu entrer.

2018 fût l'année du naturisme : à l'espace naturiste du bois de Vincennes, des gens ont fait du yoga nu, c'est la même chose qu'habillé, sauf que quand on est en position du lotus, on voit le lotus. Mai 2018, le Palais de Tokyo a organisé une visite nudiste d'une expo, l'inverse de d'habitude, dans les musées, on a des fringues on regarde des gens à poils, parfois c'est un Picasso donc les seins sont au-dessus des sourcils à droite du coude, on a l'impression de voir un journaliste de BFM après qu'il a croisé des gilets jaunes.

En juin, un club des quais de Seine a fait une soirée électro naturiste, le genre de trucs où les Daft Punk pourraient débouler avec juste un casque et rien d'autre, tel François Hollande en 2014 s'il était sorti de chez Julie Gayet pour récupérer le courrier devant la porte et que celle-ci s'était refermée à cause d'un courant d'air. Il y a même eu l'ouverture d'un resto naturiste à Paris, qui là va fermer faute de clients, certains quinquagénaires un peu bedonnants étaient pris par d'autres clients pour des rôtis de porc en sauce, il y a eu de gros gros accidents de fourchette.

Toutes les activités naturistes sont sur Paris, on le dit pas pour ne pas attiser la jalousie des autres, mais ici tous on vit nu, pas besoin de baromètre, on a nos parties génitales, dès que le froid arrive, on le sent. A 10h59 on enfile des fringues prêtées par France Inter, Nagui qui arrive au dernier moment prend ce qui reste, d'où son look, et à 11h quand les mecs du web démarrent les webcams à la manivelle, on est sapés. A midi et demi, on retire tout, Sibyle Veil, boss de Radio France, nue, déroule un tapis de lichen, et on se frotte dessus, en criant "ça fait du bien d'être en osmose avec la nature".

Leïla, quand elle fait le 13h, ne s'habille que par convention, et parce que Laurent Delahousse lui-même est habillé, il refuse d'être nu parce qu'il a la flemme de se faire des reflets Just for men sur le pubis afin que ce soit raccord avec ses cheveux. Moi ce week-end, j'ai joué à Mulhouse, là-bas tout le monde est habillé, du coup sur scène, j'ai gardé mes fringues, je vais avoir des 1/5 sur BilletReduc au lieu des 6/5 lorsque je joue nu, fini les commentaires disant "un talent énorme, un spectacle très bien fait". Et là, toujours à Paris, dimanche prochain aura lieu la 1ère représentation théâtrale naturiste, tant pis pour les ouvreuses qui du coup auront 0 euro de pourboire, seuls 2-3 satyres vont leur filer des pièces en disant "j'ai pensé à mettre ça de côté, je suis heureux de m'en débarrasser parce que c'est inconfortable".

La pièce s'appelle Nu et approuvé, c'est au Palais des Glaces, les comédiens seront nus, le public aussi, on va dire aux spectateurs "merci de bien vouloir retirer vos téléphones portables et éteindre vos slips", ou le contraire, et ce sera parti.

