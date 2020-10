En cette journée consacrée à la jeunesse, Tanguy Pastureau doit parler des jeunes alors qu'il ne l'est pas. Et qu'il ne l'a même jamais été.

Aujourd’hui sur cette antenne, c’est une journée consacrée à la jeunesse, on m’a demandé de parler des jeunes, alors que je ne le suis pas, je viens d’ailleurs de dire « sur cette antenne », ce qui en est la preuve. Il y a des expressions qu’aucun jeune n’utilise plus, comme « sur cette antenne », ou « tiens, je voterais bien pour Bayrou », ou « tiens, je voterais bien ». A part Fanny Ruwet, humoriste ici, je ne fréquente pas de jeunes, alors je l’observe, pour tenter de comprendre, je la suis, le soir, tard, elle me voit, passe un coup de fil, puis 2 jours plus tard, à la fin de ma garde à vue, on se réconcilie à la machine à café.

La vie des jeunes, je n’y comprends rien, par exemple récemment, j’étais à la FNAC, au rayon des CD, on était 3, il y avait moi et 2 vieux types atteints du Covid en train de cracher des glaires sur un best of de Neil Young, quand soudain je vois entrer 2000 jeunes en train de hurler. Vous savez ce qu’il y avait? Une séance de dédicace d’une Instagrameuse, 19 ans, 1,5 millions d’abonnés, Bruno Le Maire en a 7 en tout. Et j’en avais jamais entendu parler, parce que la star la plus jeune que je connaisse, c’est François Berléand, pour moi Vincent Delerm en pleine sieste, j’ai l’impression que c’est M’Bappé il y a 4 ans. Quand moi je fais une séance de dédicace, je me prépare, je m’huile le haut du corps en me disant « ça va être tellement chaud que je vais finir la dédicace chez Darty au rayon frigos », résultat, face à moi j’ai 4 vieilles dames liquides qui me demandent de signer sur leurs seins, je réponds « ok, mais où sont-ils? je suis venu sans ma boussole ».

Pourquoi cette différence entre Léna Situations, la star des jeunes, et moi? Et bien parce qu’elle est suivie par des jeunes, et il y a un truc que je sais sur les jeunes, c’est qu’ils s’enthousiasment, ils croient en la vie, je sais, c’est absurde, mais ils n’ont pas de vergetures, ils n’ont pas été trahi par la gauche et quand ils se lèvent de leur lit, le 1er truc qu’ils disent c’est pas "aïe" comme nous, c’est « Maman, tu m’as fait mon café ? », ou « Maman, tu m’as fait mon café ou je te tapes », pour ceux que Pascal le Grand Frère n’a pas eu le temps d’aller voir. Ils ont tout pour être optimistes, alors oui il y a le Covid, oui il y a le chômage de masse, oui il y a la catastrophe climatique, mais ça va… Moi quand j’étais jeune, à tout moment Catherine Lara pouvait tenter un come-back. On avait les soirées Sidaction, programme unique, sur la une le sida, sur la 2 le sida, sur la 3 le sida, sur la 6 la 50ème redif de La Petite Maison dans la Prairie, tu revenais sur le sida, mais moi ça m’a fâché avec le sida. J’ai tout fait pour ne pas l’attraper. L’époque était glauque.

Mais en fait, je dis « quand j’étais jeune », seulement c’est un mensonge, je n’ai jamais été jeune, j’ai fait peu de bêtises, à 19 ans j’écoutais déjà RTL2, le son pop-rock, j’entendais Gérald de Palmas, je me disais « c’est un peu trop heavy metal pour moi ».

