Tanguy Pastureau maltraite l'info et revient sur l'affaire Hafsia Herzi, l'actrice accusée d'avoir envoyé des SMS injurieux à un chauffeur Uber...

Hafsia Herzi est une actrice formidable, d'ailleurs, nous l'avons reçu dans la Bande Originale, ce qui prouve sa qualité, parce que nous ne recevons que des gens bien, par exemple, nous n'avons jamais reçu ni Radovan Karadzic ni Eve Angeli. Hafsia Herzi est une jeune dame fragile, puisqu'elle est actrice, ce qui constitue une vie difficile, on doit faire sa promo face à Laurent Delahousse qui s'approche de vos yeux pour mieux voir son visage à lui, suite à quoi il se caresse, et le soir des César, on doit faire semblant de s'en foutre quand le César va à une autre actrice, on sourit, tout en pensant "va crever en enfer, pétasse, je te souhaite une blennorragie + la même fin de carrière qu'à Sandra Bullock". En plus, Hafsia Herzi a tourné avec Abdellatif Kechiche, le cinéaste timbré qui fait 100 prises par scène, 10 jours de tournage pour la scène de sexe de la Vie d'Adèle, en 10 jours, les bulgares en font 1200, de scènes de sexe, et là ils sont pas 2 à se faire des papouilles, il y a toute une troupe, c'est comme le Cirque du Soleil mais avec de plus gros trapèzes.

Bref, pourquoi te parle-je ce midi, auditeur d'Inter chéri, mon gros loup de gauche qui ce week-end va, à la Fête de l'Huma bouffer de la merguez low-cost avec les derniers trotskistes, d'Hafsia Herzi ? Et bien c'est parce qu'elle est jugée en ce moment, pour une histoire insolite. Le 29 novembre 2017, la comédienne commande un Uber, c'est comme un taxi sauf que le chauffeur écoute RMC Info, donc c'est comme un taxi. Le chauffeur arrive, dit "ça vous gène pas, le foot ?", et avant que vous ayez répondu, met le volume à 14 sur une échelle allant jusqu'à 10, vous entendez Dugarry hurler juste à cause d'une décision de l'arbitre et donc vous perdez foi en l'humanité...