Le sultan de Brunei a eu la Légion d’Honneur comme l’ensemble des dictateurs, surtout quand ils nous vendent du pétrole, pour lui, ça s’est passé en 96. Seulement 20 ans plus tard, le même sultan, chez lui, vient d’établir la charia, donc il faudrait qu’il nous la renvoie en Chronopost.

Tanguy je vous verrais bien avec une Légion d’Honneur...

Moi aussi, ça me ferait un truc à raconter à mes voisins quand je les croise, parce que ce week-end il a fait froid pour une mi-avril, donc on avait de quoi tchatcher, mais j’ai regardé, toute la semaine, on est dans la moyenne des normales saisonnières, on va jamais tenir.

Mais bon, je ne mérite pas la Légion d’Honneur, pas même les Arts et Lettres, si le gouvernement tenait vraiment à me remercier, eu égard à ce que j’ai fait pour l’instant pour la France, j’aurais droit au maximum à un bisou d’Agnès Buzyn. Alors que Michel Houellebecq lui, sera décoré jeudi, jusqu’à présent, c’était lui qui se décorait tout seul, chaque matin, ça se voyait un peu.

Et là, on vient de réaliser qu’avait été fait grand-croix de la Légion d’Honneur le sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, en 96, la préhistoire de notre pays, puisqu’on n’était même pas encore champions du monde.

Le sultan de Brunei a plus de blé qu’un meilleur avril, c’est le 2ème homme le plus riche du monde, grâce au pétrole, il a 5000 voitures de luxe, dont 360 Ferrari, 360 Bentley, 130 Rolls-Royce, à lui seul il a le bilan carbone de toute la Moldavie. Son palais est 3 fois plus grand que Buckingham, 1788 pièces, la plupart il n’a jamais eu le temps d’y aller, une fois il a joué à cache-cache avec son neveu, on a retrouvé le petit 4 ans plus tard, tout sec, ils l’ont mis sur la cheminée pour décorer. En 97, le sultan s’est payé Céline Dion pour un concert privé, elle s’est mise à brailler, le neveu sur la cheminée s’est réveillé, un miracle, au cri de « ah non, pas ça, purée », et est parti en courant.

Bref, rien ni personne ne lui résiste, le sultan peut faire un chèque à Kim Kardashian juste pour qu’elle s’assoie sur des fruits à coque un jour où il a perdu son casse-noix, elle viendra, parce qu’à part Jean-Hugues Anglade et Nagui, les stars sont des vendues. Certains anonymes, comme Daniel Morin, sont très bien également.

Donc rien d’étonnant à ce qu’en 96 on lui ai remis la légion d’honneur, parce que nos gusses au pouvoir, ils kiffent les biftons, la République c’est un clip de Booba mais sans casquette et avec plus de vulgarité.

Tous les dictateurs l’ont eue, Bachar al-Assad en 2001, depuis il l’a rendue, Manuel Noriega, dictateur du Panama, en 87, par Mitterrand, ensuite il a été déchu, et Franco ; en 2017, un petit fils de républicain espagnol a demandé à ce qu’on la lui retire, la réponse a été non, car selon la justice, la mort de Franco l’empêchait de se défendre, ce qui techniquement est vrai. Depuis il est toujours mort, on dira ce qu’on veut de Franco, mais il était d’une grande constance, donc là-haut, s’il y en a un, il est toujours en train de parader avec sa breloque.

Bref, la légion d’honneur, il y a tellement de pourritures qui l’ont eue qu’on devrait pouvoir l’échanger auprès de Macron, quand on est nommé, contre un bon d’achat ou un week-end à Center Parcs. Donc Hassanal, le sultan, l’a eue aussi, ce qui ne serait pas gênant si ce dernier, malgré un prénom gay-friendly, Hassanal est un blaze qui à Mykonos vous garantit l’entrée gratuite dans 80% des boites, n’avait pas décidé d’appliquer la charia dans son pays envers les homosexuels, s’ils se font choper c’est la mort. Par lapidation, on vous jette des pierres, ce qui serait impossible à faire au Portugal parce qu’elles sont toutes collées les unes aux autres avec du ciment lors de travaux de terrassement, mais à Brunei ça va se faire. Le nouveau code pénal prévoit aussi l’amputation d’une main ou d’un pied pour les voleurs, l’avantage, quand ils vous coupent vos pieds, c’est qu’ils sont sûrs qu’au moins vous n’allez plus voler chez Eram.

