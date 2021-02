Incroyable : Tanguy Pastureau, la personne la moins engagée de la planète, a signé une pétition !

Il m’arrive un truc incroyable, j’ai signé une pétition, moi qui suis la personne la moins engagée de la planète, exemple, je suis devenu végétarien pas par égard pour les animaux mais juste parce que j’adore les courgettes. En 2012, j’ai failli voter pour François Hollande à cause de sa ressemblance avec les courgettes. Je suis contre le réchauffement climatique, pas pour préserver la planète, qu’a-t-elle fait la planète de si bien, elle a généré les araignées, les orties, Roland Magdane, non, c’est que j’ai acheté un appart’ près de la plage et qu’avec la montée du niveau de la mer je risque de me baigner à des moments où je me voyais plutôt rester au sec, comme 23h un dimanche de février.

Mais récemment, Nagui (pour les auditeurs, Nagui c’est le joker de Leïla, il la remplace 40 semaines par an), m’a fait suivre une pétition sur l’âge limite du non-consentement sexuel, fixé à 13 ans, c’est-à-dire qu’un adulte peut se taper un gosse de 14, à condition, attention, d’accepter de l’emmener à un concert de Louane. Donc il faut s’accrocher, moi qui ne suis pas pédophile, je le sais puisqu’à la plage je ne guette pas les enfants en maillot mais le mec avec son chariot qui vend des chichis, vous me dites « faudra écouter écouter Louane », je réponds : « écoutez, fuck off, je vais plutôt sortir avec une entité dont je suis sûr qu’elle est majeure, comme Alain Duhamel ou la chanson ''la Tribu de Dana'' ». Donc en recevant ce texto de Nagui, je me suis dit : « après tout, le seuil de non-consentement à 15 ans (c’est ce qui est demandé), c’est bien, avant on est fragile, manipulable », donc j’ai écrit OK à Nagui, qui m’a répondu « j’adore tes hanches », j’ai écrit « mhh mon loup, c’est grâce au régime "Comme j’aime", maintenant j’ai le même corps que Castaldi, signé ton Tanguy », il m’a répondu « oh pardon, je voulais envoyer ce texto à ma femme », j’ai écrit : « on s’en fout, vas-y on est lancé, t’aimes quoi d’autre chez moi mon cochon ? », et là pas de réponse. Si ça se trouve il y a encore des forfaits 200 SMS par mois maximum et le sien était le 201ème, je vois que ça.

Bref, c’est ainsi que je me suis retrouvé dans un appel de 164 personnalités, à côté de vraies personnalités, comme Juliette Binoche, qui en est à sa 3000ème pétition en 2 ans ½, Julie Gayet, compagne de la courgette ou Florent Pagny, le chanteur à barbichette qu’un éleveur de chèvres un peu bigleu essaierait de traire. Et on est classé par ordre alphabétique, exemple on a Miou-Miou, j’ai vu son nom, je repensais aux seventies, à la liberté sexuelle, puis Clara Morgane, j’ai commencé à suer de désir, et juste derrière, si je puis dire, Daniel Morin, et là, niveau douche froide, c’est comme si je m’étais pris le dernier bout de banquise pas encore fondu, celui où tous les phoques ont fait caca. A la suite de Morin, il y a Vincent Moscato, cette pétition, c’est une sorte de 3ème mi-temps avec des poils et des odeurs où seraient venues s’incruster 4-5 actrices sublimes en manque de soirées drogue, c’est n’importe quoi. Leïla, vous avez signé aussi, ainsi que Gérémy Credeville, alors que Morgane Cadignan non, elle, 13 ans elle trouve ça très bien. Quand elle passe devant un collège, elle crie aux 6ème « alors les gars, z’êtes des bonhommes ou z’êtes pas des bonhommes ? ». Mais c’est vrai qu’avec les perturbateurs endocriniens on s’y perd, vous pensez sortir avec un hipster barbu, un soir vous retrouvez un cahier sous le lit avec écrit « Théo CM2 », et là il vous avoue que son shampoing anti-poux n’était pas bio et qu’à 5 ans il avait déjà la barbe de Pio Marmaï dans la série "En Thérapie". Donc j’ai signé cet appel, avec 163 autres, et ça a porté, ma voix surtout a pesé, puisqu’Eric Dupont-Moretti, qui a 8 ans ½ mais a bouffé trop de lasagnes industrielles, et les poils sont apparus, a dit que le seuil de non-consentement à 15 ans, c’était quasiment fait. Dupont-Moretti, c’est le Ministre de la justice, vous voyez, un Monsieur au regard noir qui n’a encore pas souri, l’émail de ses dents est vierge. Il a comme collègue Bruno Le Maire, Ministre des finances, son antithèse, toujours poli, hyper-propre, il dort dans des lingettes antibactériennes, moi j’ai appelé ma serpillère Bruno, en son hommage.

