Premier grand drame culturel de 2018 : Eve Angeli a levé des fonds pour réaliser un album de musique Zouk. Et elle reprendra des chansons de Johnny Hallyday. Tout un programme.

La journée d’hier restera parmi les plus tristes de l’histoire. Oui, c’est un coup dur pour le pays. Un choc. Notre 11 septembre à nous. On se souviendra tous de ce qu’on faisait le 14 janvier 2018 quand on a appris la nouvelle. Notre France, déjà meurtrie par le retour des djihadistes et la possibilité qu’un jour le Parti Socialiste renaisse de ses cendres, doit affronter la tempête Eve, plus destructrice encore qu’Irma, du nom d’Eve Angeli.

Qui est Eve Angeli, pour les 3 fans de Schubert qui se sont plantés de radio, pensant être sur France Musique et attendant depuis 11h Daniel Morin sur l’hymne à la joie à la flûte à bec ? Et bien c’est une chanteuse, qui a vendu 600000 exemplaires de son 1er single, et 4 exemplaires de tous les suivants. Mais elle s’accroche, telle une moule à son poteau face à la marée du siècle. C’est-à-dire qu’on vit une époque où Trump dit qu’il y a des pays de merde, où sur Twitter si vous écrivez : Salut les loulous, 700 personnes vous répondent : Va crever fils de teckel. Et il n’y a toujours pas un seul être, même bipolaire ou mélenchoniste, capable de dire à Eve Angeli : Cocotte, t’es super, mais as-tu pensé à faire un fongecif afin de partir à la conquête de nouveaux horizons professionnels ? Là, il y a 18 mots donc elle convulserait, mais en se réveillant, en juin 2027, elle pourrait y penser.

Mais non, les gens sont polis, et donc elle continue à dérouiller la musique, animée de la même rage qui pousserait Alain Soral à lécher un salami devant la synagogue de Pantin. Ainsi, il y a quelques jours, elle a sorti un duo avec Francky Vincent, l’antillais chaud comme une fuite d’eau à la centrale de Fessenheim. Il voit le sexe partout. C’est le seul, s’il assiste à la cérémonie des vœux d’Alain Juppé à la communauté de communes de Bordeaux Métropole, à imaginer que ça peut finir en gang bang. Même à l’enterrement de son oncle, il a pris des capotes. Eve a déclaré en interview :

L’an dernier à la Fête de la Musique de Lille, on s’est retrouvé dans le même hôtel.

Il errait dans les couloirs en se frottant à la moquette, le Raid l’a neutralisé en lui administrant en intraveineuse un mélange Stillnox-bromure-Lexomyl-sang de Jean-Marc Ayrault. Bref, Eve et Francky ça a matché. Or l’artiste se nourrit de ses rencontres pour faire évoluer son art, et donc, Eve Angeli, dans sa tête, s’est dit : Moi faire zouk. Elle s’est inscrite sur un site participatif. Elle a écrit : J’ai besoin d’argent pour faire un album de reprises de chansons de légende en version zouk. Donc là un mec équilibré comme Kim Jong-un il prend son Opinel, il coupe le câble internet du pays, et la nation est sauvée.

Mais chez nous, bien sûr, ça ne se passe pas comme ça. Non, car on a la démocratie, ce système néfaste qui permet même à des artistes de gauche de s’exprimer, et Eve Angeli, qui n’a pas été classée en tant que fake news par Macron, a pu lever 22 315 euros auprès de ses fans. C’est-à-dire qu’il y a des gens, qui sont en liberté, qui ont lu, projet d’Eve Angeli, reprendre L’aigle noir ou Ne me quitte pas version zouk, et qui se sont dit :

Banco, j’y crois, je lâche 50 euros.

C’est la 1ère étape vers la folie. Juste après, il y a sauter du 4ème en hurlant : je suis une putain de mouette, et entre les deux, il y a rien. Et le pire, c’est qu’Eve Angeli, touchée par la mort de Johnny, a prévu d’intégrer à la liste des reprises 5 chansons du malheureux. Là des scientifiques chinois sont en train de voir si avec son ADN, on peut pas recréer Johnny, parce que ça nous éviterait ça. On est capable de faire dévier une météorite qui s’approche de la terre. On doit pouvoir empêcher l’apocalypse zouk. Ah, ils avaient pas prévu ça, ces cons de Kassav, sinon ils auraient fait du métal. En version zouk, Eve Angeli l’a confirmé à des journalistes, qui dans la foulée ont demandé leur déchéance de la nationalité française. Il y aura Que je t’aime, normal, le zouk, c’est la musique de l’amour, des grossesses non désirées. Si Adam et Eve, pas Angeli, l’autre, celle qui est plus habillée, avaient eu un CD de zouk, je peux vous dire que la pomme, ils la laissaient dans la corbeille de fruits de la cuisine et que 100 ans plus tard sur terre ils étaient déjà 4 milliards... Mais elle va reprendre aussi Je te promets et Quelque chose de Tennessee.

Et là je pense aux fans de Johnny, qui va mourir une 2ème fois. Eve Angeli va faire au répertoire de leur idole ce que Ravaillac a fait à Henri IV, mais en plus violent. Déjà les reprises de Cloclo par M. Pokora, c’était dur. Gérard Collomb a passé l’album aux migrants porte de la Chapelle. Tous ont décidé de rentrer chez eux, des associatifs leur ont dit : Vous êtes fous, il y a la guerre ! Ils ont répondu : Bah chez vous aussi.

Eve Angeli déclare : Johnny adorait les Antilles, il repose à Saint-Bart alors ça a un coté logique. S’il avait été enterré à Paris, elle nous faisait Gabrielle version musette au milieu de mecs en sueur à Vélib et de chiens qui défèquent sur les trottoirs. Et là je conseille à tous les chanteurs en vie : Serge Lama, Aznavour, Jean-Louis Aubert, La Fouine, de dire haut et fort, je déteste les Antilles, fuck la Guadeloupe, nique la Martinique, pour être sûr qu’un jour personne ne fera de version zouk de leurs morceaux. En attendant, nous ici, en nous cotisant, sommes prêts à payer 22 320 euros, Nagui 22 300, les autres 20, soit 5 euros de plus que ce qu’elle a levé sur internet, pour qu’Eve Angeli ne commette pas l’irréparable.