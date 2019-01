Tanguy, je me pose une question : que devient Carlos Goshn ?

Et bien Nagui, c'est terrible, il croupit dans les geôles japonaises, où il subit les pires sévices, on lui passe le sexe au wasabi, on lui fait son lit en futon, il est mal.

Hier son épouse a écrit à une ONG pour dénoncer ses conditions de détention, selon elle, il n'a pas le droit de prendre ses médicaments, vous imaginez si ça, ça arrivait à Arielle Dombasle, on la retrouverait dans le même état que celui dans lequel elle est là. On l'a mis dans une cellule éclairée 24/24h, il a la vie de Jean-Pierre Foucault quand il va au Point Soleil. Carole Ghosn, l'épouse, ajoute qu'il a perdu 7 kilos et ne mange que du riz et de l'orge, on leur a envoyé Carlos Ghosn, on va récupérer Aymeric Caron, quand il reviendra en France, il va brûler des magasins Bio C Bon en hurlant "ras-le-bol des graines, je ne suis pas une putain de poule".

Il n'en peut plus, il est dans une cellule de 6 m², vous imaginez, à Paris c'est déjà un bel appart, mais Carlos Ghosn, c'était le king, Ribéry et son steak en or, à côté c'est un zadiste en train de s'épouiller le pubis pour y trouver à grailler. Le journal Le Monde raconte qu'en 2016 Carlos et Carole se sont mariés au château de Versailles parce qu'ils étaient fans du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, avec acteurs en costumes d'époque, c'est-à-dire que s'ils avaient adoré de Funès, ils partaient sur un truc à St-Trop avec 40 bonnes sœurs, 120 nudistes et Didier Gustin derrière le buffet en train de dire "champagne, ma biche".

Seul souci, selon la presse japonaise, le mariage aurait été payé par Nissan, dont Carlos Ghosn était le boss, comme abus de bien social c'est énorme, c'est comme si on réalisait que sur les 90 dernières années Drucker avait fait passer les croquettes des 40 clébards qu'il a déjà usés, sur sa boite de prod.

Pire, la semaine dernière, on apprenait que Ghosn était résident fiscal aux Pays-Bas depuis 2012, c'est le seul mec qui quand il a vu arriver Hollande a cru qu'il était de gauche et allait tout lui prendre. Et selon l'Express, en 2005 il a acheté via Nissan un 489m² dans le 16ème à Paris pour lui, 489 m², c'est le seul appartement où on doit utiliser Google Maps pour trouver les WC.

Une fois, Carlos Ghosn s'est perdu dans l'appart, il a fallu faire renifler un de ses vieux slips à Stéphane Plaza pour que l'autre arrive à le retrouver. Et d'après Les Echos, il avait même créé une filiale bidon qui servait juste à le rémunérer, 7 millions en plus, ce type a le même rapport à l'argent que Kim Kardashian à la graisse de castor joufflu qu'elle s'injecte dans la lune, c'était une vraie addiction. Et dans sa tête, il se vivait comme un mélange de Batman et de Benjamin Griveaux, il était persuadé d'être tellement haut que rien ne pouvait le faire tomber, le mec était ignoble, vous mettiez 20000 euros dans une Renault, il ne se déplaçait même pas pour vous faire un bisou.

Mes parents dans leur vie ont dû acheter successivement 14 Renault, ils n'ont même pas eu un sms avec un pouce levé pour dire merci, à Noël je leur ai offert une boite de Mon Chéri en leur disant que c'était de la part de Carlos Ghosn, mais comme les Mon Chéri c'est dégueu, ils m'ont répondu que les voitures françaises, c'était fini.

