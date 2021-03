Dans cette chronique, Tanguy Pastureau nous raconte qu'hier, Jean Castex était sur Twitch, et que c’était gênant : il avait l’air aussi à l’aise qu’Alain Juppé dans une soirée house.

Mais enfin, M. Capuçon, qu’est-ce que vous faites ici ? Vous n’êtes pas sur Twitch ? Mais tout le monde est sur Twitch, c’est fini France Inter, on ferme là, après l’émission, Philippe Bertrand est déjà à Dubaï, il fait des snaps avec Nabilla. Daniel Morin nous a lâché pour monter sa chaîne YouTube, Doudoune sans manche TV.

Hier soir même Jean Castex était sur Twitch, pourtant s’il y a un gars qui représente l’antithèse de la modernité, c’est Castex, à chaque fois que je fais un vide-grenier, j’ai l’impression qu’il va être à vendre, entre des pin’s du Crédit Mutuel et des VHS avec Steven Seagal. Si Castex était un vêtement, ce serait un slip à poche. Si Castex était une expression, ce serait « ça gaze ? ».

Et pourtant hier il était sur Twitch, qui au départ était une plate-forme de gamers, ils discutaient en tirant sur des zombies, manière de se préparer au 200ème variant, celui de 2030, avec papi Bernard qui traversera le salon pour vous mordre. Mais le souci avec les politiques, c’est le même qu’avec les satyres moites qui kiffent trop les jeunes, dès qu’il y a deux ados dans un coin, il faut qu’ils viennent leur parler. Ainsi Marlène Schiappa est arrivée sur TikTok, le réseau social où ta petite-nièce de 12 ans retire son T-shirt Bisounours en live et twerke en mini-short sur du Cardi B. Gabriel Attal lui est sur tous les réseaux, il a plus de profils qu’une tête d’un des Bogdanov. A part Jean-Yves Le Drian qui envoie des télex avec écrit XOXO signé ton Jeannot à tous les dictateurs africains, les ministres vont chercher les jeunes.

Et donc Castex, qui a été créé en labo il y a quelques années à partir d’ADN de René Coty, était sur Twitch, invité par Samuel Etienne. Samuel Etienne, petit rappel, anime depuis 2016 "Questions pour un Champion", où il a remplacé Julien Lepers, qui à force de hurler en sautant, un jour a explosé. L’autopsie a déterminé qu’au moment fatidique sa tension artérielle était de 112, on a découvert qu’Engie pendant qu’il dormait se branchait sur lui, ça alimentait en jus la moitié de l’Ile de France. Et récemment, Samuel Etienne, qui est aussi journaliste sur France Info, la chaîne dont tout le monde dit « ah oui, c’est sur la combien, déjà ? », s’est lancé sur Twitch. Il a fait des revues de presse qui ont eu un énorme succès, donc il s’est dit : « tiens, si j’invitais des artistes, parce qu’ils ne jouent pas en ce moment, comme des gens du stand-up ? », et il a invité François Hollande. Hollande, c’est le bon client, 104 vannes à la minute, Copycomic est en train de faire une vidéo montrant que ce sont les américains qui le plagient tellement c’est le king. Jerry Seinfeld, on va découvrir chez lui un tract du PS de 1994, et là on se dira « j’en étais sûr ».

Alors après, c’est comme tout, la 1ère fois c’est chouette, on devrait en rester là, les gens qui ont écouté une seule fois Vitaa et Slimane ont une belle vie. Seulement Samuel Etienne a un défaut, il est journaliste, après le bac au lieu de rouler des pelures de banane dans de l’OCB en écoutant Thiéfaine, il a fait Sciences Po, et après, ça a été l’engrenage, RTL, RFI, Canal , France Télé. Or un journaliste, c’est le genre de type qui se dit « j’ai invité Hollande à la casa », parce que ses trucs sur Twitch, ça se fait dans la chambre de Samuel Etienne, il y a un grand lit avec des menottes et un miroir au plafond et il vous dit « on discute et on voit si ça matche ». « J’ai invité untel, se dit-il, donc dans un souci d’impartialité, je dois inviter les autres », au début pas Marine Le Pen, il ne voulait pas, les gens ont râlé, donc il la fera aussi, mais pas chez lui. Il lui a donné rendez-vous à 3h du matin dans une forêt, on ne sait pas pourquoi. En général, les journalistes n’aiment pas Marine Le Pen, sauf à Valeurs Actuelles, et encore, ils la trouvent un peu molle, la mémère à chats, ils l’appellent.

Donc hier, c’était Castex, j’ai regardé, c’était gênant, il avait l’air aussi à l’aise qu’Alain Juppé dans une soirée house. Je vous jure, j’ai vu dans son regard la même détresse que le lapin de garenne qui voit se diriger vers lui la Ferrari 458 Italia de Neymar, c’est la seule solution pour qu’il puisse se déplacer d’un point A à un point B sans se blesser. Jean Castex, c’est un type qui quand il y avait le Soir 3 zappait parce qu’il trouvait déjà ça trop ouf, et là il se retrouve à se vendre sur Twitch, il a perdu toute dignité, je pense qu’en rentrant chez lui il s’est frotté le corps avec au savon noir pendant 45 minutes.

