Tanguy nous le dit : l’urine est partout !

Ce matin, Nagui, j’ai été pris de nostalgie, comme tout le temps, en fait, puisque je vis dans le passé, comme Cédric Villani avec ses vêtements. Je pense toujours qu’hier est mieux que l’instant présent. Par exemple, êtrelà avec vous tous, je trouve ça nul, c’est vraiment un moment à chier, mais demain je me dirais « c’était formidable ». Et donc je me suis mis à réfléchir à toutes ces chroniques faites sur Inter, ces petits bijoux d’humour qui ont marqué l’époque, j’ai fait le bilan, j’ai parlé 200 fois de François Bayrou, 300 fois de Daniel Morin, j’ai aussi parlé de gens jeunes. Mais jamais je n’ai parlé d’urine, alors que j’urine plus que je ne vois François Bayrou, je pourrais faire les deux en même tempsd’ailleurs, mais lui ne fait pas ce genre de soirées. L’urine,c’est ce liquide jaunâtre, bleu pour les cyclistesprofessionnels, qu’on répand sur soi de 0 à 3 ans, puis dans une cuvette de 3 à 75 ans, puis de nouveau sur soi au-delà. Quand on urine, c’est le seul moment où on regarde un mur, pour les hommes, ou une porte, pour les femmes, à part Stéphane Plaza qui regarde tout. Mais sans uriner, c’est bête d’ailleurs, parce que ça ferait baisser le prix de vente de ses maisons, un petit pavillonplein de pipi, je suis sûr qu’on pourrait gagner 20000 euros dessus. 50000 si en plus il a été refait il y a 4 ans par Damidot.

Non, je n’ai jamais parlé d’urine, et pourtant elle est partout : sur RMC Découverte une émission sur 2, des gens boivent leur urine pour survivre dans le désert, et Mike Horn dans sa vie a plus bu de son urine que devodka-pomme, il s’est fait monter un robinet sur le péniset quand il a soif il remplit un gobelet, lui c’est un cubi. Et hier, sur le site du Figaro, que je consultais afin de sortir du ron-ron bien-pensant gaucho-bobo pro-migrants du service public, j’ai découvert que certains buvaient même de l’urine de vache. Oui, un acteur de Bollywood, ces gens différents de nous, parce qu’ils chantent et dansent même quand ils sont sobres, l’a avoué, il ingère de l’urine de vache chaque jour. C’est pratique, si la famille a une vache, les gosses boivent le lait, le père l’urine, en 3 jours la bête est vide, et on peut la foutre en tant que peausous la table basse du salon. Ce monsieur s’appelle Akshay Kumar, il a 53 ans, comme vous, Nagui, il y a plusieurs années, et il a participé au show en ligne de Bear Grylls, la star de l’émission Seul face à la nature. Vous connaissez ? C’est super. Le mec est parachuté dans un lieu désertique, le Désert de Sel en Bolivie, la toundra sibérienne, le club des auditeurs d’Europe 1, avec juste un couteau, une gourde et une pierre à feu, c’est comme Rendez-vous en terre inconnue, sauf qu’on n’est pas obligé de causer avec des chefs de tribu avec des plumes et qui puent.

