Ce week-end, Tanguy a découvert Kim Glow et le prétendu documentaire "Hold up"

Ce week-end, j’ai découvert une nouvelle personne.

Mais non, pas en vrai, on est en 2020, le vrai n’existe plus. Sur Internet.

J’ai découvert Kim Glow, une star, un million d’abonnés sur Instagram, 3 fois plus que vous, Nagui. Elle a tout en 3 fois plus que vous, d’ailleurs, ses lèvres notamment, je ne sais pas ce qu’elle a foutu là-dedans, mais c’est très gonflé, vous y ajoutez un œuf, c’est une pizza calzone. J’ai connu des sacs banane avec moins de contenance. A la rigueur elle fait ce qu’elle veut de son corps, c’est un truc entre elle, son chirurgien, et la production mondiale de plastique.

Alors, pardon, je pense à l’auditeur d’Inter qui est perdu, Kim Glow est une dame de 35 ans, qui a débuté dans les Marseillais à Cancun, une belle émission, pour qui aime les piscines et QI négatifs, et qui ensuite a fait les Ch’tis vs les Marseillais, puis les Anges 9, puis les Vacances des Anges, pourquoi les vacances, parce que dans l’émission classique ils ne foutent rien, je ne sais pas.

Et récemment, elle a fait les Princes de l’Amour 6, on peut donc résumer l’ensemble de son CV par un emoji caca. Précision, son vrai nom est Sophie Laune, mais les blazes français, ça fait boloss, donc elle a pris un pseudo, comme Jane Birkin qui en fait s’appelle Monique Ranou, mais elle avait peur que porter le nom d’une marque de jambon de porc rebute Gainsbourg, ambiance nulle à shabbat, donc en 69 elle a choisi Birkin et depuis fait croire qu’elle est anglaise, alors qu’elle est de Quimperlé.

Bref, ce week-end, je faisais défiler des tweets sans intérêt, donc des tweets, et vous savez que sur Twitter, quand un ami a aimé un contenu ça apparait dans votre fil, vous êtes là, paisible, quand soudain il y a écrit Nagui a aimé Rassemblement National : objectif 2022. Et je sais pas quel ami a aimé une vidéo de Kim Glow parlant du Covid, mais un petit film m’est apparu, dans lequel elle est furieuse, toute rouge, elle hurle devant son iPhone, Siri à un moment, a même dû lui répondre « mais enfin ferme ta gueule, défoule-toi sur un Samsung ».

Et là, elle crie « c’est un génocide, le virus a été inventé pour diminuer la population et esclavager le reste qui survit », parce que la théorie du complot autour du Covid est qu’on est trop nombreux, c’est vrai, à Joinville-le-Pont ce week-end, il y avait 300 personnes dans une même maison, la surpopulation du Val-de-Marne, certaines étaient obligées de faire l’amour, les unes sur les autres, pour prendre moins de place.

Donc il y en a qui imaginent que le virus a été créé par les riches pour que les pauvres clamsent, ce qui est totalement con parce qu’ensuite il n’y aurait plus que des riches, question : qui va ramasser les poubelles ? Bernard Arnault, pour ¾ de SMIC ? J’en doute. Et à la fin de sa vidéo, Kim Glow dit « allez voir le documentaire Hold Up, tout est expliqué ». Moi, quand on me dit « tout est expliqué », je me méfie, dans les notices de montage de meubles, tout est expliqué, je suis infoutu d’un monter un, ça fait 3 ans que je dors dans le carton qui contenait les éléments de mon lit. Mais je suis allé voir Hold-up, LE documentaire dont tout le monde parle, 2h45, ça m’a paru aussi long qu’un single de Kendji Girac.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !