Je vais vous parler des États-Unis, ce pays étrange où les gens mangent et quand ils ont fini de manger, ils mangent. Les américains, ce sont nos colons, ils nous tiennent par les bourses, ce qui n’est pas si désagréable du moment que la personne n’a pas Parkinson. Oui, H24 on ingère de la culture US, avec leurs codes à eux, moi petit, c’est en voyant Alf que j’ai eu envie de manger des chats pour la 1ère fois, même ma névrose a été conditionnée par l’état de santé de Kurt Cobain, il allait mal donc j’allais mal, alors qu’il avait des raisons d’aller mal, il vivait à Seattle, il pleut d’octobre à mai, Brest à côté c’est le désert de sel de Bolivie. Kurt Cobain était tellement mouillé en permanence que Jacquie et Michel auraient pu le filmer tout seul avec ses vêtements. En fait, j’ai fait un transfert sur un américain, j’ai un oncle qui fait les chantiers qui a fait ça aussi, en 2013, pour imiter Miley Cyrus dans son clip, il s’est assis entièrement nu sur une boule de démolition, la veille des vacances, les autres l’ont pas vu, ce con est resté 3 semaines perché à 20 mètres, des corbeaux lui ont bouffé les 2 bras, je peux vous dire qu’il attend avec impatience la voiture autonome.

Tout ce qui se déroule aux Etats-Unis finit par arriver chez nous avec un peu de retard, regardez le puritanisme, Janet Jackson au Superbowl avait montré un téton, en 2004, je m’en souviens parce que c’est la seule année où je me suis intéressé au football américain, ça avait fait un scandale. Et là en France, quand une dame montre un quart de sein à la plage, il y a les coincés, tous ceux qui se sont assis sur leur crème solaire, qui font un tintouin. On suit les Etats-Unis, ça veut dire qu’en 2022 nous aussi on aura peut-être un président qui se teint les cheveux, ça va être soit Larusso soit François Hollande. Et c’est terrible d’être à la traîne de l’Amérique, parce que là, ce pays part en bonbon, comme ils disent chez Kréma parce qu’ils ne font pas de sucettes.

Un seul exemple, les armes, les américains sont surarmés, quand ils tirent, c’est pas 4 mortiers de feu d’artifice volés à la fête à neuneu qui partent, c’est du lourd, dans les transports, vous dites à votre fils « ah, là », vous prenez 30 balles parce que les gens ont cru que c’était un attentat, alors que vous vous apprêtiez à dire « ah, là, regarde, maman nous attend à l’arrêt du bus ». Mais un article de l’AFP nous dit que là c’est encore pire, il y a une explosion des ventes d’armes, la moindre mémé qui fait le marché avec son caddie a dedans 20 grenades planquées sous les filets de limande. A New York depuis janvier les fusillades ont augmenté de 91%, alors que New York c’était devenu tranquilou, la fois où j’y suis allé, j’ai eu l’impression d’être à Châteauroux si le maire de Châteauroux avait pété un câble et installé dans sa ville une boutique géante uniquement consacrée aux M&M’s. Et du coup, il y a pénurie d’armes, les boutiques sont vides, on en vend autant que des préservatifs à la fraise chez les véganes un peu chauds.

Les prix s’envolent, ce qui est rare est cher, un petit recueil de poèmes de Gabriel Matzneff avec la classe de CM2 de l’école de Cergy aujourd’hui, c’est 300 euros, ils ont stoppé la vente. Un client dit à l’AFP, je cite: « mon fusil semi-automatique, je l’ai acheté 800 dollars au lieu de 500 », et n’allez pas lui dire « hé ho, je te crois pas, vieux », parce que le fusil, il le prend, et il vous défonce. Le type qui a un flingue, tout le monde est d’accord avec lui, moi quand je croise un chasseur ivre qui me dit que je suis un sanglier, je réponds « oui oui han han, mais je suis gentil ». N’allez pas débattre. Et comme les communautés là-bas sont à cran et qu’il y a des rumeurs de démantèlement de la police, les particuliers s’arment, ils se tirent dessus, c’est pour ça que Julien Courbet il reste à RTL en pantoufles, parce qu’aux Etats-Unis, pour s’interposer entre 2 voisins pour une histoire de haie trop haute, il faut la moitié de l’armée de Poutine.

