Chaque événement, désormais, a sa théorie du complot. Ainsi, l’incendie à Notre Dame de Paris, vous ne pouvez pas croire le nombre de gens qui pensent que c’est un attentat. On refuse de voir que tout est fragile, un claquement de doigt et c’est fini.

Tanguy, la destruction par le feu de Notre Dame de Paris vous a attristé.

Oui, lundi soir, quand c’est arrivé, j’étais sur le point de chialer, mais je suis un mec à l’ancienne et j’ai retenu mes larmes, je suis old school, moi si je me fais mordre par un crotale, je dis au crotale « hé ho, ça va, hein, viens te battre », puis seulement après je convulse et je meurs. Oui, je suis triste, mais comme c’est mon état naturel, puisque je suis plus névrosé que Loana et l’ensemble des fans de Dominique A réunis, ça se voit pas trop.

Les humoristes, il faut le savoir, dans la vie, sont en général très plombants, même les Bodin’s, vous les prenez en sortie de scène sans leur tracteur et les cochons, je suis sûr qu’ils carburent au Xanax et devisent de la vision de la mort qu’avait Platon. Et puis Notre Dame qui brûle, c’est affreux, ça aurait pu être l’Arche de la Défense, la Pyramide du Louvre, les colonnes de Buren, toutes ces petites merdes semées par Jack Lang, qui aura eu la même existence qu’un lapin.

Quand j’ai vu Stéphane Bern les larmes aux yeux à la télé, j’ai eu tellement pitié que je me suis surpris à espérer qu’il nous éclate au prochain sondage radio, afin que ça le console un peu. Et puis tout parait fragile, Notre Dame avait traversé les époques, comme Alain Juppé mais en cathédrale, on se disait « elle existera toujours », et on réalise hébétés que, édifice comme humain, nous ne sommes rien, on essaie d’être forts, Booba, Kaaris, vont se taper dessus comme les gros cons qu’ils sont, ils se partagent un neurone à deux, ces losers, Trump monte un mur, Kim Jong-un menace, Merkel enfile des tailleurs vert pomme pour faire fuir ses ennemis, les gens de bon goût.

Mais au fond, nous sommes tout petits, vulnérables, la preuve, c’est que moi, même en mettant Axe pour Homme, je me suis pas senti plus sûr de moi, aucune femme n’est venue me sentir sous les aisselles, alors que dans les pubs, les gens font ça, ils envisagent la vie sous le même angle que les yorkshires, ou 60 cms plus haut.

Donc quand on réalise qu’on est tout nul, qu’on va vivre au mieux 80 piges et qu’ensuite les vers vont nous bouffer, ce sera leur revanche sur ce qu’on leur a fait à Koh Lanta, qu’est-ce qu’on fait ? On refuse. On se dit « non, je suis un bonhomme, moi », à Hippopotamus on prend l’entrecôte de 2 kilos, en criant « je suis pas comme ces fiottes de vegans », ou, dans le cas de Notre Dame, on pense attentat. Une bête pareille, qui a passé 800 ans à voir défiler des gens, dont les 30 dernières des gens en shorts, ne peut pas disparaître en une soirée, c’est irrationnel pour nous. Nicolas Dupont-Aignan hier a dit sur BFM « des gens dans la rue m’ont dit ce matin, dites à la télé qu’on veut savoir si c’est un accident ou un attentat », en même temps, si on se met à relayer dans les médias tout ce qu’on nous dit dans la rue, moi je dois préciser que ce matin, on m’a dit « il est comment Daniel Morin en vrai ? » et que j’ai répondu « humainement pas top, mais il écrit bien ».

D’autres, sur internet, ont cru voir une silhouette humaine en haut de Notre Dame, ils ont écrit « regardez, c’est un terroriste », le seul terroriste qui reste à 10 mètres des flammes, un habitué des feux de camp, derrière il s’apprêtait à faire Hotel California à la gratte sèche. En fait, c’était une statue de la Vierge, les mecs ont été finis au Canard WC. C’est comme le Loch Ness, un jour, il y a un type qui a photographié son fils sous l’eau avec juste la tête de sa bouée canard qui dépasse, tout le monde a vu un monstre.

