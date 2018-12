Tanguy, vous n'aimez pas l'armée.

Non parce que dans l'armée, il y a tout ce que je déteste, déjà il faut être en forme, et ça demande des efforts, on doit faire du sport, on commence tranquilou à se taper 4 abdos dans sa chambre, 6 mois plus tard on est en leggin moule-teub avec sur la tête un bandeau anti-transpi fluo à courir autour d'un lac, puis un jour on se voit en reflet dans l'eau du lac, et on se noue une grosse roche à la taille avant de sauter à la flotte en hurlant "dire que je me suis foutu du look d'Eddy de Pretto".

En plus, à l'armée, il n'y quasiment que des mecs, donc exactement comme à la Bande Originale, Leïla est la seule femme ici ce midi, elle survit comme elle peut dans une atmosphère atroce de déo au musc, de poils humides et de chemises rarement lavées, pour elle c'est pas une émission, c'est un bootcamp, avec un tel entrainement demain elle peut pioncer à l'arrière du tourbus du groupe Scorpions et survivre.

Enfin, à l'armée, ce que je n'aime pas, c'est la discipline, marcher tout droit c'est nul, surtout avec Google Maps, parce que l'appli trouvera toujours un meilleur itinéraire que le sergent, et puis j'ai horreur de la hiérarchie, ici à Radio France, ça va, parce que les gens sont de gauche, vous croisez les chefs, ils vous claquent la bise, et vous avez l'impression d'être au même niveau, ensuite vous ne comprenez pas quand dans l'ascenseur vous leur dites "wesh gros, tu m'invites dans ton bureau siffler un cognac, ma tanche" et qu'ils sont fâchés.

La hiérarchie, l'ordre, la discipline, se lever le matin, être sobre, tout ça n'a aucun sens car la vie est courte comme le biopic du petit Grégory, donc il faut s'amuser et les gens barbants qui disent "suivez-moi, je vais vous expliquer l'existence", leur montrer le doigt du milieu. Ou, si vous n'avez plus de doigt parce que votre chef c'était Martine Aubry, que vous lui avez mis une claque dans le dos en criant "ça va biloute", et qu'elle vous les a dévorés en hurlant, vous pouvez tirer la langue.

Mais les gens ne sont pas comme moi, et heureusement parce qu'on serait à 30 points de PIB perdus par an, souvent ils veulent un chef fort, un leader avec des bollocks en titane, un timbré qui se prend pour Louis XIV, c'est pour ça qu'avec Hollande ça n'a pas collé, parce qu'il avait la même dimension présidentielle qu'un chamallow qu'on aurait fait fondre au bout d'un baton lors d'un feu de camp pour puceaux.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !