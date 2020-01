Ce matin, Tanguy Pastureau nous parle de la nouvelle tendance qu'il a débusqué...

Nagui : Tanguy, parfois, vous vous ennuyez.

Tanguy : Oui, pas beaucoup, parce que je travaille énormément, toutes ces chroniques, vous pensez que je fais comment ? Bah c’est toute une organisation, il faut gérer les équipes d’écriture, leur faire croire que la Préfecture va leur accorder des papiers, leur monter, une fois par jour, de quoi manger au grenier, c’est éreintant. Mais il arrive en effet que j’ai un bref instant de loisir qui s’offre à moi, et en général, je le passe soit à réfléchir au sens de la vie, soit à regarder la télé, en fait, je n’ai encore jamais réfléchi au sens de la vie, parce que les grecs l’ont fait, Platon, Héraclite, Aliagas dans The Voice quand il dit à une picarde de 19 ans qui a foiré sa reprise métal de Lana del Rey qu’elle a perdu mais que ce n’est pas grave, qu’elle va retourner en Picardie et qu’il y a pire, et là il dit, comme euh, euh… puis il part. Bref je regarde la télé, ce truc pour vieux avec des vieux dedans, c’est déprimant, une pub sur deux c’est une convention obsèques, l’autre c’est Geneviève de Fontenay qui ouvre une baignoire à porte. Et cette semaine, je me suis installé dans mon canapé, j’ai pris des Palmito et j’ai fait chauffer la box, j’ai zappé comme un fou, mon pouce a pris feu, TF1 rien, je zappe, M6 Mariés au 1er regard, des gens se rencontrent, hop, ils se marient, tout va très vite, 6 jours plus tard ils donnent naissance à leur 1er enfant, un mois plus tard le petit a son brevet des collèges, je zappe. Chérie 25, C’est mon choix, Evelyne Thomas, le thème, « quand je jouis, je fais le cri du cochon », je zappe. RMC Story, docu sur les chercheurs nazis, intitulé « les petits génies du 3ème Reich », c’est comme une soirée Théma d’Arte mais avec la voix qui fait les bandes annonces des Spiderman, je zappe. Et ainsi de suite jusqu’à la 227, ça m’a pris 16h, et là, 227, je tombe sur France 24, en français, parce qu’il y a d’autres France 24 en anglais et en arabe, mais en arabe, je sais juste dire 3 phrases, « bonjour madame, je vais vous prendre une pâtisserie orientale », mais aussi « en fait, madame, mettez m’en une de plus », et enfin « ok, madame, en fait, je vais en prendre 30 ». 1400 calories chaque bouchée, je pense qu’en enfer, tout en bas, en dessous de la carrière de Ségolène Royal, Belzébuth sur la tête a 2 cornes de gazelle.

France 24, quand vous êtes français et que vous êtes en vacances à l’étranger, cette masse inepte de pays qui n’ont ni camembert ni les Chevaliers du Fiel, c’est la chaîne que vous regardez à l’hôtel à Pattaya entre deux passes avec des mineurs. Ça permet de rester informé, voir ce que bloque la CGT tel ou tel jour, et si Édouard Philippe, qui a une barbe noire avec des taches blanches, a signé avec Netflix pour le remake des 101 dalmatiens. Et là, mercredi, sur France 24, reportage à New York, on voit des buildings, puis les enseignes de Zara, H&M, ils ont les mêmes boutiques qu’à Limoges, ils se sont modernisés, puis on arrive dans une maison d’édition. On voit une dame lire des livres, ces objets que dans les Chtis sur W9 on décrit comme des sortes de grosses notices de montage Ikéa mais qui ne parlent pas de meubles, et la dame raye des passages. On apprend qu’il s’agit d’une sensitivity reader, c’est-à-dire qu’avant parution, la dame met du rouge sur les passages du bouquin qui pourrait choquer une personne ou telle ou telle communauté. Ensuite, on appelle l’auteur pour lui dire « bébé, tu avais un roman de 350 pages, bah maintenant, tu as une 4ème de couverture de 16 lignes, et si on écrème encore, tu peux en faire un tweet ».

