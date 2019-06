Christophe Castaner a accordé une interview au JDD mais comme celle de Ruquier dans le même journal a buzzé toute la journée, on a moins parlé de l’interview de Castaner que des philosophes antiques sur NRJ12. Et pourtant, il dit tout : violences policières, soirées arrosées, nudité, sexe, Christophe Castaner a changé.

C’est la fin de saison, on est cramé, chacun fait comme il peut. Oui, hier, c’était dimanche, la journée la moins excitante de la semaine, si le dimanche était un disque, ce serait un album de reformation du groupe Toto, si le dimanche était un homme politique, ce serait François Bayrou, si le dimanche était un vêtement, ce serait un slip.

Et il arrive que le dimanche ressemble à François Bayrou en slip en train d’écouter le groupe Toto, c’est Macron qui a raison, il faut ouvrir 4 millions de Bricorama ouverts le dimanche afin que la moitié du pays achète des vis à l’autre moitié qui y bosse. Parce que le dimanche, il n’y a rien à faire, à part regarder des hipsters portant des socquettes bruncher en terrasse tandis qu’ils jugent négativement le seul client qui a demandé un petit pain avec gluten.

Donc si on n'a pas envie de se suicider le dimanche, parce qu’on a déjà versé 50% d’arrhes sur le AirBnB au Lavandou, bah on fait comme les autres, on se pose au soleil, mais à cause de la luminosité, on ne voit rien sur son IPhone, et on finit par envoyer par SMS le message « j’ai envie de tes seins, ma grosse loute » à sa femme qui est en face de soi, alors qu’il était destiné à sa maîtresse, ou à la femme de Michel Drucker, qui va passer la fin de sa vie seule, puisque ce dernier affirmait hier en interview « jamais je n’arrêterai la télé », à un moment on l’empaillera et on le filmera à côté des 148 chiens eux aussi empaillés qui ont partagé sa vie. Pardon, je le chambre un peu, mais je l’ai mauvaise, Drucker, pour septembre, a débauché tous les humoristes qu’avait Ardisson, Tom Villa, Alex Vizorek, Franz-Olivier Giesbert, sauf moi. J’ai commencé à boire, en septembre moi je serai chez Evelyne Thomas mais barbu, défoncé et en tant que témoin de son émission « spéciale sosies de Michel Strogoff ». On aura préalablement expliqué à Evelyne Thomas que Michel Strogoff n’est pas une pâtisserie russe.

Bref, en plein soleil, on ne peut pas consulter son portable, c’est pourquoi Internet ce sont surtout des bretons qui sont dessus. Donc on se rabat sur le JDD, le journal d’Arnaud Lagardère, qu’il lit en regardant sa femme Jade poster des photos de sa raie du cul sur Instagram.

Je ne juge pas, si j’avais la même, je la montrerais aussi, et là France Inter ferait des bons scores de vues sur les vidéos de mes chroniques. Hier dans le JDD, il y avait Christophe Castaner, qu’on avait perdu de vue, or il vient de finir son stage d’observation au ministère de l’intérieur, donc le JDD a voulu prendre de ses nouvelles.

Déjà physiquement, il est toujours sexy, la même barbe de 3 jours mais le regard plus dur, on a l’impression d’ouvrir un nouveau tampon Jex. Mais le JDD ce n’est pas le magazine Lui, le physique ne suffit pas, sinon il se mettait nu et posait avec juste un lanceur de balles de défense masquant son sexe. Non, on lui parle des violences policières, l’IGPN, la police des polices, a enquêté, ils ont conclu que tout s’est bien passé, aucun policier n’a dérapé, l’ensemble des types qui ont perdu un œil là-dedans, c’étaient des passionnés de foot qui en voyant arriver la balle, se sont jetés dessus en voulant faire une tête.

La folie du Mondial féminin, mais 6 mois avant, le gilet jaune est précurseur. Bref, l’IGPN ne sert à rien, déjà une police des polices, c’est ridicule, c’est comme si on avait une boulangerie des boulangeries, avec René, 25 ans chez Banette, qui passait dans toutes les Brioche Dorée pour goûter les chouquettes. Nous on n’a pas de chroniqueur des chroniqueurs, Daniel Morin qui dit « fais-moi voir ton papier, j’ai 30 ans d’expertise, quand les gens m’entendent, ils se pissent dessus, comme les téléspectateurs de Michel Drucker ». Ah bah oui, désolé, mais il fallait me prendre pour septembre.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !