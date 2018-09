Pour Tanguy Pastureau, on a surestimé Emmanuel Macron, qui n'est une sous version d'Obama...

L'Elysée est une vieille demeure, c'est une baraque décrépie, dans laquelle nos sous-rois à la ramasse servent la soupe aux plus infâmes tyrans juste pour leur refourguer 3-4 missiles pourris, la maison de Norman Bates dans Psychose à côté c'est la tente de Kiki campeur. Et donc elle tombe en ruine, le plancher se barre, à chaque fois que Macron branche sa télé calée sur BFM Business, il se prend du 220 dans les doigts et repart pour 9 jours sans pioncer, Brigitte ne se douche plus, elle se colle sous un tuyau qui fuit et est arrosée H24, des girolles lui poussent entre les doigts de pied. Donc là n'importe quel type censé ferait raser la bâtisse et édifier une maison moderne avec piscine intérieure pour que Castaner le dimanche vienne bouger son petit cul de provençal qui fleure bon la lavande au bord de l'eau, qui se mettrait alors à bouillir, mais en France, non, on est là à se prendre la tête avec le patrimoine, à cause de Bern qui est bloqué dans le passé, la preuve, il est toujours sur RTL, alors que les meilleurs éléments de cette radio sont passés ailleurs depuis environ un an et 2 semaines.

Donc faut restaurer l'Elysée, mais il y a plus de fric, parce qu'on fût une grande nation, mais désormais on est les gueux des qataris. Macron, le président Just do it, a donc lancé une boutique en ligne, avec des goodies, c'est le nouveau mot pour babiole à la con, afin de faire rentrer le brozouf et de réparer la lampe dans la salle d'eau de Brigitte afin qu'elle ne fasse pas une Cloclo, elle s'est déjà inspirée de lui pour sa coupe, ce serait bien que ça s'arrête là.

