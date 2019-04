Une équipe suisse a comparé les poils de 30 chiens à ceux de 18 hommes barbus, et ils sont catégoriques, à côté des barbus, les chiens sont de petits savons ambulants tellement ils sont propres.

Je ne porte pas de barbe pour une raison simple, c’est que dans ma tête, c’est le foutoir et comme tous les gens perturbés, je compense en offrant une apparence trèsnette, je me rase 14 fois par jour, par exemple, avec du glyphosate.

Ça marche très bien, j’ai déjà perdu 1/3 de la surface de mon visage, mon objectif à terme est de pouvoir mettre la tête entière dans l’anus d’un artiste de cirque, afin de monter un numéro à 2.

Il faut bien vivre, en juillet août, j’ai pas de contrat. Tenez, regardez les psychopathes, dans leur cerveau, c’est Arielle Dombasle qui fait l’amour avec Hitler, et bien d’apparence ils sont neckels, Ted Bundy, Emile Louis, Francis Heaulme, mis ensemble, ça aurait pu être les 2Be2, c’est comme les 2Be3 mais quand il y en a deux qui se sont alliés pour découper l’autre. Bien rasés, bien peignés, profil gendre idéal.

Seulement tous les hommes ne sont pas comme Francis Heaulme ou moi, certains sont bien dans leur tête, et peuvent donc se permettre d’être négligés en dehors, se laisser pousser, par exemple, la barbe, cette touffe de poils affreuse qui entoure la bouche, je trouve ça écœurant, quand une femme embrasse un barbu, j’ai toujours l’impression qu’elle doit atterrir en parachute dans le cratère d’un volcan endormi sans toucher les bords. Il n’y a rien de plus dégueulasse qu’un barbu, à part deux barbus, d’autant qu’on n’est plus sur de la barbe bien taillée à la Emile Zola, non, la plupart des mecs sont en friche, quand ils vont à Jardiland on les remet avec les arbustes. En 2019, on devrait être des cyborgs, résultat la moitié d’entre nous ont le look de Neandertal, s’ils vont manger à Hippopotamus, on leur propose de chasser eux-mêmes leur porc.

Il y a même des barbiers qui rouvrent, ce sont des mecs qui taillent vos poils en vous disant qu’ils sont beaux et vigoureux, mais dans un monde normal, ça c’est juste une scène d’un film de la chaine XXL. Ensuite, dans le film, le barbier sort un énorme rasoir coupe chou et dit au client « alors, mon gros loup, qu’est-ce qu’on coupe ? Il faut pas se tromper ».

Bref, la barbe, c’est immonde, Cyril Féraud avec une grosse barbe, aucune ménagère de moins de 50 ans n’en rêverait pour marier sa fille, elle se dirait « ce gonze-là serait juste bon pour récurer le lavabo de la salle d’eau avec son menton ». Et selon des scientifiques suisses, qui sont très propres, comme tous les suisses, Marina Rollman par exemple diffuse une odeur d’amande douce dans une rayon de 700 mètres autour d’elle, c’est le même principe que la moufette, mais version Obao, ces suisses, disais-je, ont comparé la charge bactérienne de 18 barbus à celle de 30 chiens.

Ils ont prélevé des poils, les types ont fait « aïeeuh, ça fait mal », car l’homme a une capacité de résistance à la douleur très faible, moi la fois où je me suis enfoncé une écharde sous l’ongle, jecrois que j’été moins digne qu’une femme accouchant de quintuplés qui auraient décidé de sortir tous en même temps, une lubie, depuis les petits font l’ouverture de Gifi le premier jour des soldes, les chiens, eux, n’ont rien dit. Les hommes de science, ensuite, ont analysé les poils, et tous les hommes avaient un nombre de bactéries élevé dans la barbe, certains avaient des araignées, il y a un qui logeait sans le savoir une biche et ses 4 faons.

Attention, les chiens aussi avaient de la bactérie dans le pelage, normal, ce sont des êtres qui ne se lavent pas, et c’est pas comme les enfants, quand vous dites à un chien « si tu vas pas au bain, t’auras pas la tablette », ils vous regardent avec le même œil qu’un candidat de télé-réalité et se lèchent.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !