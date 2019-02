Un glacier 300 kms sur 120 en Antarctique ouest met les scientifiques en émoi et pour cause : il se détache à cause de la chaleur...

Tanguy, vous allez encore nous parler de la planète.

Oui, Nagui, je sais que vous en avez marre, il y a un an ½ vous avez embauché un mec qui faisait des blagues sur le chien de Macron, résultat là vous vous farcissez une sorte de Nicolas Hulot bis mais qui se lave les cheveux, moi. C'est-à-dire que j'y arrive plus, à rire des petites choses de la vie pendant qu'on va à la catastrophe, le matin, je me regarde dans la glace et je me dis "Tanguy, mon amour, réagis, on s'en fout, en fait, que Laurent Wauquiez ait troqué sa parka contre un anorak tout aussi moche, avec ce physique il pourrait rendre la moitié de la France humide, et il s'habille comme dans un porno des années 80, le rôle du type poivre et sel qui dit à la skieuse nympho tu veux la voir, ma marmotte, tu vas pas faire un papier là-dessus ?".

Parce que toutes les semaines les scientifiques nous apprennent une mauvaise nouvelle, moi je serais eux, je péterais une éprouvette à l'aide d'un bec bunsen et me trancherais les veines avec les bouts de verre en écoutant du Jean-Louis Murat, Jean-Louis Murat est la clé d'un suicide réussi, tous les morts vous le diront. Il y a 8 jours, c'était la disparition des insectes, et en effet on peut faire 700 bornes en Fiat Punto sans croiser une mouche, la bagnole, si vous la garez en bordure d'un champ de la Beauce défoncé aux pesticides, elle fond, moi j'ai une amie qui avait des implants mammaires, elle est allée à la campagne, là elle fait un 85A.

Et hier, funeste journée, il faisait 23 degrés à Biarritz, mais tout le monde kiffe, j'ai regardé le JT de TF1, pas celui de la 2, parce que le week-end il y a Leïla et ça me rappelle le boulot, je regarde juste Delahousse parce que là ça me rappelle juste qu'il faut que je fasse un gommage du visage, et bah au Pays Basque ils étaient super-heureux, 23 en février, sur TF1 on voyait des gens qui disaient "purée c'est cool, on bronze, on est bien, on a fait une terrasse, on a pris 4 bouteilles pour 6, dédé, tu nous remets la petite sœur ?". Tout le monde s'en tape, mais moi non, parce que février, j'ai pas encore fait mon régime de printemps, je peux pas me désaper au bord de la mer, si le vendeur d'articles de plage me chope, il va me remettre avec les bouées, entre une putain de licorne gonflable et un flamand rose pour poufiasse d'Instagram.

On en est à un tel point de j'enairienàfoutrisme de la part de la population que si demain une météorite s'apprête à frapper la terre, les mecs au camping diront juste "ah la vache, celle-là, elle est balaise, si elle tombe sur le terrain de boules, elle va dégommer le cochonnet de Riton".

J'ai une théorie personnelle, qui est qu'on a tous intériosé le fait que c'est fini, que la fin du monde est là, c'est pour ça qu'on s'en fout, les dinosaures, ça a fait pareil, je suis sûr qu'ils sautaient sur leurs œufs en fumant des palmiers avant la fin. Donc 23 à Biarritz alors qu'on devrait se peler le même jonc que Ségolène Royal quand on l'envoie se faire lécher la face par des huskis au Pôle Nord, on adore. Tant mieux, parce que le meilleur reste à venir, la montée de la mer. Je vous explique, si vous avez une maison à Trouville, vendez maintenant, parce que dans 20 ans vous dormez dans un kayak dans le salon. En Antarctique, cette région aussi blanche qu'une soirée à Hollywood, il y a le glacier Thwaites, 120 kms sur 600, qui est en train de fondre, parce que là-bas, c'est pareil, il fait trop chaud, mais comme les pingouins ne boivent pas d'anisette, sur place, personne n'en profit.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !