Quand on gouverne, on doit mettre sa vie entre parenthèses, on ne peut même pas se défoncer le cornet en boite comme Castaner et sortir sa langue tel un caméléon et le ski, oubliez, Macron a mangé une demi-patate à sa raclette-party avant de devoir rentrer pour cause de Champs-Elysées à sac...

Pour rien au monde je ne serais ministre ou président... Moi non plus, parce que ce sont les pires professions au monde, même les top-models embauchés par Desigual pour porter leurs fringues à fleurs à gros pistils, quand habillé comme ça vous croisez Stéphane Marie de Silence ça Pousse, celui-ci essaie de vous bouturer, ont une vie plus sympa. Prenez Christophe Castaner, il a eu une existence pourrie : 30 ans au PS, le parti qui a généré Hollande et Valls, les plic et ploc de la lose, il a été chef de cabinet de Michel Sapin, l'un des mecs les moins enthousiasmants de l'histoire avec Gilles de Rais du point de vue des enfants. Il y a encore 5 ans, il portait la nuque longue et un bouc, sur sa fiche Meetic il y avait marqué "-70%, s'il n'est pas parti dans les 4 jours, on le fout à la SPA avec les épagneuls".

Et là, miracle, il y a 6 mois, Gérard Collomb, le seul humain avec Régine qui va vivre 200 ans comme l'oursin rouge géant du Pacifique mais en plus humide car l'oursin rouge n'a pas de prostate, envoie tout valser, et Castaner se retrouve à l'intérieur, le ministère des mâles alpha qui se prennent pour Chuck Norris et sont tellement durs que leur corps entier devient un symbole phallique, sauf Sarkozy à l'époque qui rappelait juste un sex-toy de poche coincé en position rapide. Là, en 2 semaines, Castaner, qui était jovial, c'était le bon pote avec qui on avait envie de jouer à serpent-bite, c'est comme chat-bite mais quand on est plutôt branché nouveaux animaux de compagnie, devient irrascible, quand un gilet jaune passe devant sa berline de fonction, il crie à son chauffeur "mon brave, passez la 3ème et éclatez-moi ce gueux".

Or ça, les mecs durs, qui ressemblent à Petit Ours Brun comme Castaner mais ont développé un mental à la Clint Eastwood, ça plait aux femmes, les types sensibles comme moi qui refusent de bouffer du Madrange parce qu'on tue des petits porcs et qui écoutent Joy Division roulés en boule, elles s'en tapent, mais Castaner, tout le monde a envie de lui faire l'amour.

Même moi qui déteste les mecs, quand je me balade place Beauvau, j'ai tellement de papillons dans le bide que je suis sur le point de m'envoler, puis un garde me dit "dégage, connard", je lui répond "hé ho, savez qui je suis ?", il me dit "pas du tout", je lui répond "pas grave, j'ai l'habitude, mais bon Castaner il est trop viril, c'est Daniel Morin sous stéroïdes", il me dit "il t'a tapé dans l'œil", je répond "oui", il me dit "bah t'es pas le seul à qui il a fait ça dernièrement".

Bref, Castaner, qui menait une vie atroce, la même qu'aurait Franck Provost si la coupe d'Eddy de Pretto se généralisait à l'ensemble de l'hexagone, peut enfin, à 53 ans, jouer les lovers, aller en boite seul et rentrer à deux, il faut qu'il en profite parce qu'il dort 4h par nuit, donc d'ici 8 ans il ressemble à Jean Benguigui s'il s'était fait écraser par un bus.

Et ben même là, alors qu'il tient sa revanche sur la vie, il a encore en tête la fois où en 6ème Cécile Sanchez avait refusé de lui rouler une pelle, il en avait gardé une aversion profonde pour les tâches manuelles, la seule fois où en boite il conclut sous GHB avec une dame défoncée qui lui dit "alors c'est toi Nemo, je t'imaginais plus poilu", il faut qu'on le lui reproche.

Nous qui ne sommes pas ministres, on fait ce qu'on veut, là Jérôme Commandeur peut sortir la Heineken, tandis que Leïla et moi on roule des 7 feuilles, on dira "ça va, ce sont des artistes", Laurence Bloch, directrice de la station, nous fera un peu la leçon, avant de crier "allez, c'est qui qui me file une latte ?". Mais ministre de l'intérieur, on ne peut rien faire, y compris de son corps.

