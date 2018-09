Cet été aux Etats-Unis, un homme s'étant fait lécher par un chien a dû être amputé des mains et des pieds... Une info qui n'a pas échappé à Tanguy Pastureau !

Les chiens et les chats sont nos amis. C'est vrai, Nagui, par exemple, si Agnès Hurstel, qui est à mes côtés, était un teckel femelle, elle serait déjà sur mes genoux, mais c'est une jeune dame, ce qui fait 1- que nous avons peu d'affinités, je lui lance une balle, elle ne réagit même pas 2- que France Inter est obligée de la payer, certes peu mais quand même. Le bon plan, c'est de faire bosser un animal, sur Rintintin ils avaient un chien et un gosse, charge salariale zéro, après 2 épisodes le producteur avait sa baraque en Floride. Même dans les douanes, les chiens renifleurs ne sont pas payés, alors que si pour le même job vous prenez Benoit Magimel ou Maradona, les mecs vous réclament une fiche de paye. Et puis un chien, ça apaise, quand Macron lance un bâton à Nemo, que celui-ci revient avec depuis l'autre côté de la route, et que le président hurle "quoi, t'as même pas été foutu de décrocher un job, espèce de chat", ce qui, pour un chien, est une insulte terrible, c'est comme de traiter François de Rugy d'écologiste, et bien il suffit que Nemo remue la queue en jappant de joie pour que Macron se calme.

Un chien, un chat, c'est bien mieux qu'un enfant, par exemple dans le train, le billet est moins cher et le chat accepte de rester dans sa cage, lui. Essayez de faire entrer un gosse dans une cage, mais vos voisins de sièges n'acceptent pas ça, ils sont devenus tellement étroit d'esprit, ils vous font des remarques. Gnin gnin gnin éducation positive.

Bref, avoir un chien ou un chat, c'est l'assurance d'une vie heureuse, et depuis la mode de l'épilation intégrale, c'est devenu le seul moyen d'enfoncer sa main dans des poils...

