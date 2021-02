Hier, Tanguy Pastureau est allé sur le site de Télé 7 jours, dans la rubrique "News people", et il a découvert un monde parallèle, celui des stars, et il s'est dit qu'il allait donner des infos à l’auditeur d’Inter...

On est vendredi, en février, on est claqué, il faut voir les gueules que vous avez tous, c’est effrayant, Daniel Morin je ne sais même plus si c’est un homme ou un coussin. Hier je me suis assis sur son visage pour en avoir le cœur net, je n’en sais pas plus, après est-ce qu’un coussin dirait « oh oui, reste comme ça, je kiffe » ? Mystère.

Je ne vais donc pas faire de chronique de fond, le contenu c’est surfait, comme dirait Jacques Séguéla, avant d’ajouter « ce qui compte c’est le bronzage, fous-y donc ta tête dans le grille-pain ». En plus c’est ma 4ème saison, j’ai déjà parlé de tous les sujets, donc à part si Véronique Genest révèle qu’elle a eu une liaison avec Marylin Manson et qu’avec elle, en tous cas, il était doux, certes, il lui jetait des chauve-souris au visage mais toujours en lui disant « I love you », je ne sais plus de quoi causer.

Donc hier, en quête de sujets, je suis allé sur le site de Télé 7 Jours, je me disais « tiens, on entend plus parler de Nagui, on ne sait même pas de quel variant il est atteint ». Et là, dans la rubrique News people, j’ai découvert un monde parallèle, celui des stars, et je me suis dit « tiens, je vais donner des infos à l’auditeur d’Inter, parce que là il se retrouve chez le coiffeur à parler des chansons de Bertrand Belin, du retour de Benoît Hamon, il est désocialisé ».

Donc info n°1, elle concerne Nathalie Marquay. Nathalie Marquay a 53 ans, elle a été élue Miss France en 87, à l’époque il y avait Mme de Fontenay, qui appartenait déjà au 3ème âge, là elle en est au 6ème, il n’y a plus que le chapeau qui tient, le reste tombe, on a l’impression que c’est un bonhomme de neige en train de fondre sur lequel un gosse aurait foutu un plat à tarte. Et Nathalie Marquay est l’épouse de Jean-Pierre Pernaut, la créature de la Baie de Somme qui est née sur un marché, sa mère achetait des endives, le vendeur a dit « je vous en mets une gratuite », trop d’émotion, elle a perdu les eaux. Donc là vous vous dites : « le couple Marquay-Pernaud ça doit être plan-plan, des chaussons en laine, un bisou avant de pioncer, les soirs de pleine lune un clin d’œil complice si la bête se réveille, et basta ». Et bah pas du tout, dans TPMP, l’émission accessible à tout téléspectateur dès le niveau bac – 12, Marquay pour la Saint-Valentin, s’est livrée, hmm elle n’a aucune pudeur, c’est bon pour les audiences, elle a dit « j’ai apporté à JP son petit-dej au lit », jusque-là, rien de torride, sauf pour les fétichistes des biscottes, des gens malheureux parce que la biscotte casse très facilement. Mais, ajoute-t-elle « j’ai mis la musique de Star à nu et je lui ai refait le striptease », Star à nu, c’est une émission où des stars se désapent, au début ils sont timides, disent « ah non veux pas le montrer mon oui-oui », puis on leur répond « mais il y aura 4 millions de téléspectateurs », donc ils disent « OK, veux-tu que je décore mon sphincter avec des guirlandes ? ». Et pour conclure, Nathalie Marquay a dit « finalement, Jean-Pierre n’a pas déjeuné », c’est-à-dire qu’il a lâché la France des régions pour s’envoyer en l’air, ah, on est peu de choses, dans le Limousin. Traître !

Donc là, cette première info m’a mis l’eau à la bouche, fébrile, aussi nerveux qu’un coiffeur qui aurait à gérer Jean Le Cam et dirait « mais comment est-ce qu’elle se démarre, cette débroussailleuse ? », je me suis rendu sur Google News, onglet people. Il y a du lourd, 2ème info, Kendji Girac, le gitan barbu, est papa, la petite s’appelle Eva Alba, elle a déjà sa remorque, c’est comme une caravane mais quand on est petit, et Kendji déclare « je l’aime plus que tout », c’est ce qu’on dit quand on est parent parce que la phrase « je l’aime mais en 3ème position derrière les fraises et le fait de couper du bois » est moins acceptée socialement. Et il ajoute « quand j’ai vu ma femme à l’accouchement, j’ai dit ah, j’ai de la chance de ne pas passer par là », alors, phrase à double sens, lui est candide, mais nous on a l’image de la tête de Kendji sortant du bas-ventre de son épouse, avec la sage-femme qui dit « écoutez, je confirme que c’est un beau bébé, 89 kilos à vue de nez, avez-vous eu une relation avec un yack récemment, madame, parce que ça expliquerait ? ». 3ème info, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, qui vivent dans Instagram, ont fait une vidéo pour la St-Valentin hashtag love, hashtag purée Saint-Barth c’est autre chose que l’Essonne hashtag crise économique ta mère, même pas mal. On les voit se faire des papouilles, eux ils documentent toute leur vie, un repas, une photo, un bisou, une vidéo, c’est comme un documentaire animalier mais avec des fringues et moins de conversation. Ils ne vivent que par le regard des autres, je trouve ça affreux, alors que prenez Jean-Pierre Elkabbach, qui n’a pas Instagram, bah il peut se mettre au bondage le long de l’A13, tout le monde s’en fout. Il est libre.

