D'habitude, Tanguy Pastureau nous donne ses dates de spectacles pour remplir les salles, mais aujourd'hui, il nous parle d'Indochine : le groupe jouera le 29 mai à Bercy. Ce sera un concert test, et pour l'instant, la salle peine à se remplir...

Oh, les terrasses ça va, boire des coups avec des gens, c’est pénible, ça fait 14 mois qu’on mate des séries palpitantes sur Netflix, moi si la personne en face ne me lance pas son café à la gueule en hurlant « c’est une diversion, cours, le serveur c’est Michel Fourniret, en fait il est pas mort, il est au Mossad, et en plus je te trompe avec ton chien, qui est la réincarnation de Johnny » je m’ennuie.

Donc on a hâte de retrouver les concerts, ah les concerts, ces moments de communion où l’artiste arrive à nous faire oublier le fait qu’on est entouré de gens qui puent la sueur. Le seul souci, c’est qu’on en est loin, des concerts, hier qu’a fait Emmanuel Macron ? Il a bu sagement un café en terrasse avec Castex, qui a demandé un Dubonnet, il était surpris qu’on n’en serve plus, il a dit : « je m’y ferai jamais, aux années 80 », ces deux-là ne sont pas allés pogoter à un concert punk avec des épingles à nourrice dans les tétons.

Le ciné, ça rouvre, tranquilou, un siège sur trois, pop-corn interdit, c’est pas le moment d’aller postuler chez Baff. Les théâtres, ça rouvre, avec des jauges drastiques, dans la salle vous êtes deux, après il faut savoir si vous avez envie de faire un plan à trois avec Anne Roumanoff. Personnellement, ça me tente, parce que j’adore le rouge, d’ailleurs je ne fréquente que des hémophiles.

Mais les concerts, il va falloir attendre, ah si, le 29 mai, il y en a un, concert-test, à Bercy, c’est Indochine. Indochine, c’est ce groupe dont l’âme du leader, Nicola Sirkis, 61 ans, est enfermée dans le corps d’un enfant de 9, en tournée, quand il mange à l’hôtel, on lui propose le menu pioupiou, ça fait 40 ans qu’il ne bouffe que du jambon-purée, il a ingéré tellement de porc que s’il veut se convertir à l’islam, il faudra lui changer tout le système digestif, de la glotte jusqu’à l’anus. Indochine, ils sont là depuis toujours, moi au collège mes amis écrivaient leur nom au blanco sur la table, j’ai fait ça moi aussi, mais j’écrivais UDF. I love François Léotard. J’aimais quand même leur chanson 3ème sexe, je me disais « ça doit être super d’en avoir trois, déjà deux, ça m’ouvrirait une carrière dans le monde du cirque ». Et "Canary Bay", une histoire de filles qui se papouillent dans les rochers, j’ai longtemps cherché cette baie sur une carte, rien, je me suis rabattu sur les plages du Finistère, le truc le plus sexe que j’ai vu, ça s’est passé entre deux mouettes, super. Je ne dis pas que si j’avais été un goéland, ça ne m’aurait pas titillé, mais je ne suis pas un goéland, je l’ai su le jour où j’ai sauté d’un 1er étage en battant des bras. On appelle ça le retour d’expérience. Ensuite, Indochine, j’ai lâché, mais je sais qu’ils ont un succès incroyable, ils font les stades, Jacques Vendroux y va, par réflexe, c’est lui qu’on entend dire « écoutez, pour l’instant, très peu d’action, on ne sait même pas qui a la balle ».

Sauf que là, le 29 mai à Bercy, Indochine donne un concert gratuit, mais ça ne remplit pas, il manque 5000 spectateurs sur 7500, ils vont être obligés de kidnapper des gens en terrasse pour les enfermer dans la salle, dont Jean Castex qui criera « Indochine, connais pas, par contre je viens de découvrir les Chaussettes Noires, ça swingue ». Pourquoi ça ne remplit pas, parce que c’est un concert-test, on colle des gens dans une salle et on voit si le Covid se propage, le 27 mars en Espagne, ça a été déjà fait, 5000 personnes en intérieur, résultat zéro contamination, mais Roselyne Bachelot veut le sien à elle, ça va quand même coûter 1,4 millions d’euros, pour une expérience déjà faite, je pense qu’on a trop d’argent.

Ce pays, c’est le compte en banque de Nabilla à la Dubaï National Bank of Poufiasse, ça dégorge de fric, on lâche 1 million 4 pour rien. Ou alors c’est une histoire de jet-lag, le concert-test, on le fait deux mois plus tard, le vaccin c’est pour 2022, si ça se trouve, le réchauffement a fait bouger notre créneau horaire, il y a un bout de banquise qui l’a poussé, avec Jean-Louis Etienne dessus en train de hurler « je vous avais prévenu ». Donc ce concert a moins d’utilité que le stérilet en Ehpad. Mais il va se faire, seulement il faut être motivé, c’est un test, donc les conditions d’accès sont délirantes, il faut être âgé de 18 à 45 ans, donc les 2/3 des fans d’Indochine sont exclus, je sais qu’ils sont aussi suivis par des jeunes, en noir avec des cheveux roses, mais bon, tous les vieux blaireaux comme moi qui veulent juste chanter brailler « tin tin tin tin » sur l’Aventurier, ils restent dehors. Ce qui est une discrimination, moi j’ai 47 ans, je ne peux pas voir Indochine, je suis trop vieux pour tout, vous savez que l’accès à la crèche m’est refusé, ça fait 46 ans qu’à cause de l’administration je n’ai pas pu essayer de faire passer un cylindre dans un trou en étoile. Ou alors il faut que je couche avec une licorne. Je ne peux rien faire.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !