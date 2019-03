D'après le Journal de Mickey, Nagui est dans le top des stars préférées des 7-14 ans, mais en baisse...

Nagui est meurtri, blessé, si triste ce midi... et je le comprend... Nagui, vous vous retrouvez dans la même position que Benoit Hamon un soir de scrutin, avec dans la bouche le goût amer de l'échec. L'auditeur de France Inter, qui somnole roulé dans sa veste en velours, au fond de la salle des profs du lycée Abdelaziz Bouteflika de Cergy (ça se fait de donner le nom d'un mort à un établissement), se dit "mais pourquoi Pastureau, dont j'aime tant les chroniques, au point de me les faire tatouer sur le corps, dit-il que Nagui est triste ?".

Bah oui, on met la radio, on vous entend rire, on allume la télé, vous dansez tandis qu'un candidat massacre du Maitre Gims, c'est-à-dire qu'il reprend la chanson telle quelle, vos yeux en permanence brillent comme un ciel étoilé, si vous croisez Thomas Pesquet, celui-ci va se foutre en slip avant de se frotter sur votre visage en disant "ça te dirait un plan à 6 avec les Bogdanov ?", c'est-à-dire vous, lui, + les Bogdanov qui chacun niveau taille compte pour 2. Mais oui, auditeur d'Inter, mon gros loup de gauche, Nagui est brisé, tel une vieille pâte à tarte, on a envie de lui foutre des quetsches dessus et de laisser Laurent Mariotte l'étaler dans un plat beurré. Car notre succès à tous n'est qu'un mirage, déjà parce que passé la frontière de l'Andorre, il n'y a plus personne qui nous remet, sauf Raphaël Glucksmann qui n'est plus reconnu par qui que ce soit dès qu'il franchit le périphérique à Paris.

Et vous, Nagui, vous cartonnez sur les 14-99 ans, vous dites à un jeune, "pensez quoi de Nagui ?", il répond "ouah, j'adore, je me souviens d'un Taratata, c'était avec Bertignac, il avait fait un solo de guitare de 27 minutes 20, il avait fallu le faire piquer pour qu'il arrête", vous dites à un senior, "alors, Nagui ?", il répond "ah, c'est mon ami du midi, parce que vous savez, je suis seul, tout le monde m'a lâché", et donc on lui dit "allez, M. Bayrou, reprenez-vous, courage".

Donc les 14-99 c'est bon, mais sur les 7-14, c'est un échec, vous êtes moins populaire chez les gosses que le brie de Meaux chez les intolérants au lactose. Le Journal de Mickey, que j'ai reçu par service de presse, ce qui montre qu'après un an ½ sur Inter, je suis toujours aussi crédible qu'Alain Juppé s'il se présentait au casting de l'émission Ninja Warrior, indique que dans le classement des stars préférées des 7-14 ans, vous perdez 8 places. Les enfants vous aimaient, ils vous aiment moins, vous avez la même carrière que Lorie.

Vous êtes 42ème sur un total de 47, mais ne pleurez pas, parce que nous les vieux, on vous kiffe, quand on vous voit on a envie de danser, on ne le fait pas, à cause de cette douleur récurrente à la hanche, mais le désir est là. Cependant, Nagui, vous êtes un homme qui va de l'avant, un battant, un winner, vous avez le corps d'Attila et l'esprit de Martine Aubry, ou l'inverse, ça fait pareil. Donc analysons ensemble le top 47 et voyons pourquoi les enfants vous haïssent, ça ira plus vite que de les convaincre en leur donnant l'un après l'autre un bonbon à la sortie de l'école en disant "c'est de la part de Nagui, il t'aime beaucoup".

Un classement, c'est comme des toilettes publiques, pour qu'il y en ait qui entrent, il faut qu'il y en ait qui sortent, ou alors c'est une soirée entre adultes un peu hot. En fait, vous baissez à cause des footballeurs, ces gens coiffés par les magasins Truffaut avec un râteau et du Round Up.

