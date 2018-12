Tanguy, les gilets jaunes sont partout.

Oui, il y a encore 2 mois, c'était une fringue moche, pliée dans la voiture, qu'on ne sortait que si on avait roulé par accident sur un sanglier, ou sur une vieille dame, ce qui est moins sympa parce que c'est immangeable, à moins d'ajouter énormément de sauce, mais ensuite la police vient vous dire "ouais, vous êtes un psychopathe", ces gens sont tellement fermés.

Mais désormais, le gilet jaune symbolise la révolte, le Che en aurait un aujourd'hui, les révoltés du Bounty ce serait des types qui remontent de la cale en gilets jaunes et disent au capitaine "on veut la fin des taxes sur les grand-voiles, savez ce que ça coûte de faire un Portsmouth-Tahiti ?".

Les gilets jaunes sont un mouvement de fond, maintenant Macron va finir ses 3 ans ½ de mandat en sachant que n'importe quand des mecs jaunes peuvent le dégommer, il a la vie d'un fantôme dans Pacman.

Et comme tout mouvement d'importance, les gilets ont leur version X, c'est France Culture, la radio de bon goût des gens délicats pour qui une grosse nouba destroy c'est la visite du musée d'Orsay sous Ice Tea, qui a fait un papier là-dessus : sur PornHub, un site de streaming porno, c'est comme Netflix mais avec une utilisation déraisonnée du zoom, on voit rarement les paysages, il y a une section gilets jaunes.

Et c'est aussi délirant que du David Guetta repris à la flûte à bec, il y a une vidéo où des filles avec juste un gilet jaune sont alignées à 4 pattes en criant "Macron démission", 3 jours qu'Alexis Corbière clique sur "rejouer la vidéo", on le voit plus, il est chez lui, tellement mouillé que quand il veut laver un plat à gratin, il le frotte sur lui plutôt que d'utiliser une éponge.

Et parmi les autres vidéos gilets jaunes, il y en a une de Chloé Sanchez, une actrice de X, qui bloque une route, là aussi avec juste un gilet jaune sur elle, la mode hiver 2018 est minimaliste, s'arrête un monsieur en voiture, qui filme, elle lui dit un truc comme "Non mon gros loup, on passe pas, hmmm ha ho j'ai chaud", lui répond "Ah bon mais il faut que j'aille travailler", les gens dans le X sont aussi nuls en diction que Siri sur ton iPhone, ce à quoi elle répond "Coco tu veux le voir mon rond-point, tu veux foutre le feu à ma palette de bois ?", et c'est parti.

Le porno c'est basique, en 2 minutes l'intrigue est posée, on s'est farci 37h de Star Wars alors que Leïa pouvait coucher avec Luke, et on mettait ça sur Youporn dans la catégorie "en famille", quel gâchis.

