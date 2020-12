Tanguy Pastureau aime les chiens, parce que les chiens sont d'excellents auxiliaires de vie pour l'homme, et d'ailleurs, c'est son chien qui a écrit cette chronique, Tanguy a juste fait la relecture et viré les vannes sur les chats.

Vous savez à quel point j’aime les chiens, ces êtres hirsutes qui se différencient de Guillermo Guiz par le fait qu’ils ne font pas de blagues, c’est pourquoi la fermeture des théâtres, ils n’en ont rien à carrer. Roselyne Bachelot chez les chiens est toujours très populaire, ils courent autour d’elle en faisant « ouah, ouah », ce qui signifie : « est-ce une personne ou un jouet qui fait pouet, parce que les couleurs sont les mêmes ? ». Puis avoir un chien en temps de Covid, c’est encore mieux, parce que rien n’interdit d’avoir 24 chiens à table à Noël, donc on est entouré et le repas coûte pas cher, la boîte format géant de pâté "Pedigree Classic" c’est 12 euros, et c’est aux 3 volailles, alors que nous, quand on fait du poulet, il n’y a que du poulet. Jamais mamie ne fourre une petite caille dans le poulet et un poussin cuit dans la caille. Et en France, le statut du chien est incroyable, lors du 1er confinement, qui avait le droit de sortir ? Les chiens et les joggers. Moyen mnémotechnique pour les distinguer, les chiens, ce sont ceux qui n’ont pas besoin de short pour courir, ils sortent comme ça, il suffit de leur filer un bâton, ce qui fait que le relayeur est un peu la synthèse entre le jogger et le chien.

Mais surtout le chien est un excellent auxiliaire de vie pour l’homme, il l’aide dans tout, prenez les chiens d’aveugle, c’est incroyable, ils guident les gens dans la rue, les aident à traverser, alors qu’ils ne peuvent pas se projeter, parce qu’au passage piétons, c’est un petit bonhomme qui passe au vert, pas un caniche. Moi si à la place du petit bonhomme il y avait un cheval ou la tête de Ségolène Royal, je me dirais : « je ne suis pas comme ces individus, j’attends ». Les chiens nous aident, moi c’est mon chien qui a écrit cette chronique, j’ai relu, j’ai juste viré les vannes sur les chats.

Mais mieux, c’est extraordinaire, on réalise que les chiens sont des auxiliaires de santé. Par exemple, le Covid, on est tous là à faire des tests où le pharmacien nous enfonce une longue tige au fond du fond du nez, le mien après me l’avoir fait a été diplômé dans la foulée par la Fédération de Spéléologie. Il est allé tellement profond que je lui ai dit : « on ne peut pas se quitter comme ça, tu m’as pris pour qui, allez viens, je t’offre un verre chez moi ». Et bien figurez-vous que les chiens peuvent détecter le Covid, à l’odeur, parce que quand on l’a, la sueur a une odeur particulière, je ne veux pas savoir laquelle, je suis contre la sueur, c’est pour ça que je ne prends pas le métro et que quand il y avait des concerts j’allais juste voir Norah Jones. 2h pépère au piano pendant que le public pionce sur des fauteuils, zéro transpi.

Le paludisme, le chien le repère aussi, en 2019, en Gambie, qui est un pays dont on ne parle jamais, sur Instagram il y a une photo de la Gambie prise il y a 7 ans, la Gambie, c’est le Florian Philippot des pays, on ne sait même plus si ça existe. Et bien en Gambie on a fait renifler à des chiens des chaussettes d’enfants infectés par le paludisme mais ne présentant pas de symptômes, les chiens ont réagi. On a fait renifler à d’autres des chaussettes de joueurs du PSG, pareil, ils se sont mis à courir, la moitié est allée chez Saint-Algue, ils cherchaient Neymar, l’autre moitié à l’agence de la HSBC. Le flair du chien c’est fou, moi je sais à peine reconnaitre un déo, les jours où Daniel Morin met Brut au musc pour moi, sont les mêmes que ceux où il met Axe Marine, pourtant il y en a qui sent le taureau, l’autre la daurade. Pas étonnant que j’ai tout le temps faim ici, ce n’est parce qu’il est midi que j’ai faim, c’est parce que je côtoie Daniel. Ce mec est très mauvais pour le régime. Quand je regarde mon corps dans la glace et que j’ai pris sur les hanches, j’insulte Daniel. Ca me fait du bien, aussi.

