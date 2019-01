Tanguy, les guépards sont des animaux majestueux

Oui, Nagui, ils ont un pelage fauve tacheté de noir, comme les slips de bain des vieilles dames qui font du monokini à Nice, sur lesquelles ils ont totalement copié leur look. Et le guépard est rapide, en 3 secondes il monte à 90 km/h, sauf en France, à 80, à cause d'Edouard Philippe. En 2009, Sarah, guépard femelle du zoo de Cincinnati aux Etats-Unis, a parcouru le 100 mètres en 6 secondes et 13 centièmes, au bout de la piste l'attendait Nelson Monfort, qui lui a dit "grrrr", puisqu'il parle l'anglais, l'espagnol, l'italien, le croate, le Ribéry, qui consiste à consiste à ne pas pouvoir s'exprimer parce qu'on a de l'or plein la gueule, et le guépard.

C'est l'animal terrestre le plus rapide au monde, il a donc besoin d'espace, de liberté, de nature, tel le zadiste dévoré par les poux ou Mike Horn dans les émissions de télé, quand il fait pipi sur Amel Bent afin de la soulager d'une morsure de crotale. Mais malheureusement l'homme, cet absurde prédateur dont le but ultime est de défoncer tout ce qui vit autour de lui, extermine le guépard, il n'en reste que 7100, moins que de gens qui ont connu Régine pimpante.

Donc là on imagine que les bêtes se font buter dans la savane par des cons qui en voyant Pumbaa le phacochère dans le Roi Lion se disent "oh purée, ça doit être bon sur le grill avec une béarnaise, cette saloperie", bah pas du tout. C'est à cause de la domestication de l'espèce que le guépard s'éteint, parce que les gonzes du Golfe, Qatar, Koweit, Arabie Saoudite, ces endroits magiques où quand vous enterrez Fifi, votre chihuahua, dans le jardin, il y a du pétrole qui gicle et 3 minutes plus tard vous êtes tellement riche que vous pouvez vous payer deux cafés en terrasse à Paris, les types achètent des guépards.

Nous quand on veut de la compagnie, on prend un chat, ces petites bêtes qui nous méprisent au point de se lécher le oui-oui pendant qu'on mange, car elles détestent prendre des bains, elles ont la vie de Michel Houellebecq mais sans les best-sellers, mais là-bas, la flambe c'est un sport, tout est plus grand, à la place d'un chat, ils ont un guépard, leur Fiat Punto ce sont des Ferrari, leur F3 des F30, si vous leur proposez d'échanger leur gosse de 8 piges contre Teddy Riner, qui fait 135 fois la corpulence de Lily-Rose Depp, ils disent "banco" et vous filent le gamin, tandis que le petit hurle "non papa, mets des stéroïdes dans mon Benco et moi aussi dans 4 mois je suis gaulé comme Booba".

300 guépards chaque année sont ainsi prélevés en Afrique par des braconnards, euh, conneurs, pour être vendus dans le Golfe, alors qu'il en reste 7000 en tout, donc c'est comme si on déboulait au siège du PS et qu'on chopait le dernier militant en l'attirant avec une photo de Léon Blum placée au centre d'une grande tapette à ragondins, et tout ça pour que des abrutis posent avec sur Instagram. Parce que le journal Le Monde, qui a enquêté, le dit, le but des gens qui ont des guépards, c'est de les mettre à côté de leur femme sur le lit, prendre une photo, et partir à la chasse aux likes, or vous avec un chien, c'est 30 likes, vous avec Nagui, malgré un look moindre, à la sortie de la Bande Originale, 70 likes, mais vous avec un guépard, c'est 3000 likes.

