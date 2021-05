Tanguy Pastureau nous le dit : "aux enchères, les 6 cheveux de Kurt Cobain ont été adjugés 14145 dollars. Ça fait 2350 dollars le cheveu, alors que Paul Mirabel a les mêmes, en propres, donc si Daniel le tient et qu’on le fait tondre par un berger, potentiellement Daniel et moi nous sommes millionnaires."

Il y a quelques mois, mes fans s’en souviennent, bonjour tonton, salut maman, j’avais fait une chronique à propos d’une guitare de Kurt Cobain vendue aux enchères 6 millions d’euros. J’avais trouvé ça cher, étant donné que pour 6 millions d’euros on peut acheter 12 millions de Télé Z, pour quelqu’un qui déteste les forêts, c’est une bonne manière de les éradiquer totalement. C’est le déconfinement, on a envie de s’amuser, on n'a plus besoin de complexes cinéma bowlings que de forêts, la forêt c’est sombre et ça sent le vieux champignon, donc autant coucher avec Alain Juppé.

Kurt Cobain, petit point pour les millenials qui pensent que la musique a débuté en 99 avec la chanson Mambo n°5, c’était le chanteur de Nirvana, un groupe de rock qui alternait couplets tranquilles et refrains déchaînés, toutes les compos ont été calquées sur le fonctionnement du cerveau de Loana.

En 94, déchiré, Cobain a voulu passer le balai dans sa maison de Seattle, parce qu’entre les seringues on voyait du carrelage, c’est dégoutant, pas de bol ce n’était pas le balai, mais une carabine 22 long rifle, et au moment où il commençait à faire du propre, en chantonnant Maldon de Zouk Machine, "nettoyé, astiqué, kazla toujou penpan", paf le coup est parti. Dans un dernier murmure, Kurt Cobain a alors déclaré : « non, je ne veux pas mourir pile à l’instant où je réalise que le zouk me permettrait de voir la vie de manière plus positive, Philippe Lavil t’es un frérot ».

Puis il est mort, et depuis c’est un mythe, c’est essentiel de mourir pour en devenir un, si François Feldman en 89 au moment de la sortie de "Joue pas" s’était pris un bus, aujourd’hui des hordes de fans viendraient sur sa tombe chanter bop bop bop bop bop. Il faut avoir la référence, en fait cette blague va faire rire François Feldman. Et encore, s’il se souvient un peu de toutes les conneries qu’il a pu chanter.

Bref, Kurt Cobain est un mythe, donc 6 millions pour une de ses guitares, on trouve ça normal, et s’il y avait eu des peaux mortes coincées dans les cordes, elle partait à 20. Mais là, cette semaine aux États-Unis, ce pays où même les chats ont reçu 4 doses de Pfizer, ont été vendus aux enchères des cheveux de Kurt Cobain, et autant on se dit « une guitare, il a joué avec, s’est exprimé artistiquement, quand je pose la main dessus, je ressens sa tristesse », autant un cheveu de Kurt Cobain, dans un monde sans névrose, ça ne devrait rien valoir du tout. Parce que Kurt Cobain n’a rien fait de ses cheveux, Michel Fugain oui, il s’est lancé en 92 dans un happening avec les siens, mais Cobain, ses cheveux, ils étaient gras, sales, collants, j’ai vu des sandwichs grecs qui avaient l’air plus light que ces cheveux-là. Pour un pou, les cheveux de Kurt Cobain, c’était la piste de luge du club des 6-9 ans à Courchevel.

Moi vous m’offrez une guitare de Kurt, que j’adorais, je vous fais un baiser sur la bouche avec langue, mais un cheveu de lui, je m’en tape, parce que je ne suis pas fétichiste. Je me souviens d’un concert de Madonna il y a longtemps où elle avait jeté sa petite culotte dans la foule, je me suis écarté, je n’en voulais pas, moi mon truc c’était plus les petites culottes pas portées, j’en achetais plein, enfin je faisais des choses normales, quoi. Mais les gens ne sont pas tous aussi équilibrés que moi, et aux enchères, les 6 cheveux de Kurt Cobain ont été adjugés 14145 dollars. Ça fait 2350 dollars le cheveu, alors que Paul Mirabel a les mêmes, en propres, donc si Daniel le tient et qu’on le fait tondre par un berger, potentiellement Daniel et moi nous sommes millionnaires. On habitera à Monaco, on fera des bébés avec le Prince Albert, les traditions, on sera heureux, parce que l’argent c’est ce qu’il y a de plus important, on vous ment dans l’émission « Par Jupiter ».

