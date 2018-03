Tanguy Pastureau décide de moderniser les auditeurs de France Inter en parlant d'un sujet un peu moins engagé que d'ordinaire : Selena Gomez, chanteuse, actrice et productrice américaine.

Je vais vous parler ce midi de Selena Gomez, car je me suis donné pour mission de décourager l'ensemble des profs à la retraite sur le point de clamser de nous écouter, afin de recruter l'auditeur de demain, celui qui sera encore frais quand il m'applaudira sur scène en 2040 alors que je cracherai mon dentier. Donc fini les sujets de fond, le glyphosate, le travail précaire, la parka de Wauquiez, tous ces thèmes qui constituent l'humour France Inter, ce savant mix entre rire et dénonciation des inégalités, alors que tous on se fait des testicules en diamant avec les droits d'auteur. Je veux dire, par rapport à des gens qui n'ont plus rien comme Laura Smet ou David Hallyday. Désormais, je parlerai donc de la vie des riches, mes congénères, des fesses de Shakira, qui bougent, des seins de Beyoncé, qui bougent, du visage de Donatella Versace, qui ne bouge plus. Mais aussi de Selena Gomez, que vous ne connaissez pas, les vieux du public, mais qui est une star chez les jeunes, ces êtres qui vont nous enterrer tous sauf Drucker qui est éternel.

Selena Gomez a donc 25 ans, soit 3 fois moins que la carrière politique d'Alain Juppé, et c'est la star qui a le plus grand nombre d'abonnés sur Instagram, 134 millions. A titre de comparaison, moi j'en ai 22. C'est-à-dire que si elle poste une photo de son chat, la bête immédiatement entre dans le star-system, et 4 jours après se marie avec Choupette, la chatte de Lagarfeld, la seule de toutes ses connaissances qui a le droit de se lâcher sur la bouffe, les autres étant des top-models anémiques obligés de rentrer dans du 4 ans et demi. Selena a notamment joué dans le téléfilm Cendrillon 2. C'est Cendrillon version moderne, elle ne perd pas de soulier de verre mais une basket qui pue. Du coup le prince charmant, désabusé, se rabat sur Youporn. En 2016, elle a tourné dans les Insoumis, film de James Franco, accusé depuis de dérives sexuelles, et elle est prévue en 2018 dans le nouveau Woody Allen. Donc je ne sais pas, elle doit faire collection, là elle a appelé Denis Beaupin pour savoir s'il ne voulait pas se lancer dans le cinéma. Enfin Selena a été en couple avec Justin Bieber. L'auditeur-type de France Inter, ça y est, est décédé, son inhumation aura lieu lundi devant la Cinémathèque, l'office sera célébré par Leïla et Frédéric Taddeï pour Arte ! Avec Bieber de 2011 à 2014, puis en 2017, elle le revoit régulièrement. Il a la vie d'une Fiat Punto dans un centre de contrôle technique, mais en février, ils ont à nouveau rompu. Les histoires d'amour chez les stars, c'est comme les années chez les chiens, une égale sept, au bout de 3 semaines vous fêtez les noces de platine.