Les sondages de France Inter sont exceptionnels, 6 millions de gens écoutent cette radio tous les jours, 120 millions selon la CGT Radio France, 17 personnes en tout selon Macron qui propose de faire passer la masse salariale à une personne + un stagiaire de 3ème. Bref nous sommes les meilleurs et les autres sont nuls.

Une fois n’est pas coutume, vous allez nous parler de nous. D’habitude, je cause de la planète, elle va mal, d’Eddy de Pretto, il va mal, ou d’Emmanuel Macron, il se maintient mais ce n’est plus le jeune mec plein de sève d’il y a 2 ans, mais je sais qu’au final, les gens s’en tapent.

Quand je sors de scène, que dans une humilité totale, je rencontre ensuite le public, vous croyez qu’on me parle de Macron ? Non, à 80% on me demande « il est comment en vrai, Nagui ? », ce à quoi je réponds « il a ses moments, mais les fois où il est bien luné, il arrive même qu’il dise bonjour ». La radio, ça intrigue, on me dit « et Daniel Morin ? », je réponds « bourru, c’est un peu un ours, quand il se balade dans les Pyrénées, il y a toujours des éleveurs de brebis pour lui tirer une dizaine de plombs dans le cul », on me dit « et Albert Algoud, c’est vrai qu’il est toujours vivant ? », je réponds « non, c’est un hologramme, là ils le font tourner dans le prochain Fabien Onteniente avec ceux de James Dean et de 2Pac ».

Bref, la radio fascine, parce que c’est le seul média auquel n’importe quel gonze décati avec un corps flétri peut accéder, donc les gens s’identifient, la télé, vous avez un physique atypique, vous êtes juste pris sur Fort Boyard, on vous envoie éclater Joyce Jonathan dans la boue avec une tête de lion en hurlant « pleure pas boulou, tu sais combien ça coûte un masque de beauté comme celui-là chez Yves Rocher ? ». La radio, c’est le média des moches, des vieux, des acnéiques, des chauves et de ceux qui ont des furoncles, mais on s’en fout parce qu’on est sur le propos, quand on écoute Cédric Villani, on se dit « intelligent, le mec », quand on voit Cédric Villani, on se dit « c’est pas vrai, déjà Halloween, ça revient tous les 15 jours ou quoi, cette fête ? ».

Et en radio, il y a une journée importante, celle des sondages, tous les 3 mois, soit le même rythme que de fois où quelqu’un dans la rue dit à Florian Philippot « lâche rien mon loup, je te sens bien pour 2022 ». Le dernier sondage c’était hier, et France Inter triomphe, j’ai croisé Laurence Bloch, directrice de la station, à 9h, elle portait son slip sur la tête, puis à 11h, elle hurlait, je cite « on a niqué RTL », puis à 14h après le pot, elle m’a dit « j’adore ce que vous faites tous les 7 », et enfin je l’ai vue à 19h alors que le Samu social la recueillait devant la Maison de la Radio puisqu’elle s’était endormie entre 2 Vélib cassés et que les rats, les animaux de compagnie d’Anne Hidalgo, avaient attaqué son pied gauche.

Chaque jour, 6 millions 369000 personnes écoutent Inter, et autant en Chine, c’est un score désastreux, ils sont 1 milliard 4 donc à moins de 100 millions vous êtes un loser, là-bas 15 Bercy à la suite de Mylène Farmer, ils appellent la petite fête de l’école des gosses, autant ici, c’est fou. La Bande Originale, c’est 1 million 800000 personnes, là je parle à presque 2 millions de gens, vous imaginez la puissance de feu, dire que je ne fais rien de ce moment, je devrais devenir gourou ou politique, ou les deux comme Ségolène Royal en 2007, mais non je dis des blagues.

Si Mussolini avait eu une chronique à 2 millions, il n’aurait pas été obligé de se lancer dans le stylisme, et les chemises noires, ça serait resté un truc de serveur en pizzeria. Mieux, les humoristes d’Inter à 8h55 font mieux que Laurent Gerra sur RTL, moi j’y suis une fois le jeudi tous les 15 jours, j’ai calculé, j’ai battu 1/10ème de Gerra, son coude.U

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !