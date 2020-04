A cause du Covid-19, tous les évènements sont annulés, Tanguy fait le point

Déjà la reine Elizabeth II, la suite du 1, la pauvre, a fêté ses 94 ans confinée, elle a dû souffler 94 bougies toute seule, ça lui a pris 6h, 3 fois elle a craché ses dents sur le gâteau. Les festivals sont annulés, mon triomphe à Avignon de l’été 2019 restera donc LE dernier bon moment de la vie de la région. Céline Dion aux Vieilles Charrues à Carhaix, c’est cuit aussi, la seule bonne nouvelle, c’est que son chant ne va pas faire tourner le lait des vaches qui vivent dans les champs autour. Il va juste y avoir le tour de France fin août, parce que ces gens ont déjà tellement de produits dans le corps que le virus n’a plus de place pour s’y mettre.

Mais bon, là on était sur le printemps, l’été, on se disait « yes papa, ça va redémarrer en septembre, on va aller voir le nouveau spectacle de Gad Elmaleh, Ctrl C Ctrl V, et on va se faire dédicacer le dernier Amélie Nothomb dans une Fnac bondée ».

Sauf que là on a déjà les premières annulations pour la rentrée, notamment celle de la Fête de la Bière de Munich, qui est un vaste concours de rôts orchestré par des allemands en culotte de peau, donc une aberration. Alors attention, la Fête de la Bière brasse, ah ah ah, 6 millions de visiteurs, donc son annulation ne signifie pas que le spectacle de Tex, qui se jouera à la même date au théâtre de plein air de Palaiseau, devant un public composé de sa tante, le sera aussi. Seulement ça donne une tendance, qui est que tant qu’un vaccin ne sera pas trouvé contre le corona, ça va être compliqué de réunir plus de 50 gusses dans un lieu fermé, je crois que la prochaine fois qu’on verra Guillermo Guiz sur scène, il aura 53 ans et enfin un physique de belge, donc un peu décati et ventru, parce que là, clairement, on est sur un latin contrarié.

Le 22 octobre à Paris, il devait y avoir Ghostbusters en ciné-concert, Ghostbusters, ce sont ces personnages qui traquent les fantômes, comme Cédric Villani ou les audiences de RFM. Et bien c’est annulé… on parle du mois d’octobre.Le Mondial de l’auto de Paris, octobre également, annulé, le salon du X, lui, est maintenu, mais il faudra pour entrer se glisser tout entier dans un préservatif.

Bref, nous français sommes bravaches, on pense que le 11 mai ce sera la feria de Dax élargie à tout le pays, donc dans ce cas, il faut écouter des gens sérieux, comme le pape François. François, c’est tout sauf un déconneur, or il a reporté les Journées Mondiales de la Jeunesse, le regroupement des jeunes qui pensent qu’il y a un truc dans le ciel sans avoir à prendre de drogue, à 2023 au lieu de 2022. Certes, là encore, ce sont des rassemblements énormes, de jeunes qui prient et qui chantent et qui à 19 ans sont parfois habillés comme François Fillon, mais ça montre bien que la Fête de la Musique dans 2 mois, c’est pas gagné, votre petit neveu, Nagui, vous savez déjà où il va pouvoir mettre sa flûte.

Donc on commence à comprendre qu’avant 2022 il ne se passera rien, Fabrice Luchini va pouvoir réciter en vidéo l’intégralité des fables de la Fontaine, il va même pouvoir en écrire une, « la chauve-souris et le pangolin », l’histoire d’animaux paisibles qu’on désigne comme coupables plutôt que les connards qui les mangent, lui dira ça mieux, parce qu’il est subtil. Moi niveau spectacle j’ai directement réservé pour la tournée d’adieu de Florence Foresti, en 2035, là je suis à peu près sûr. C’est un monde parmi d’autres, le monde du spectacle, qui est en train de mourir, seuls les plus gros survivront à ça, il va rester Taylor Swift, Rihanna et Joey Starr, parce que si une salle l’annule, il vient et il défonce tout. C’est triste, mais l’essentiel est qu’on s’en sorte en bonne santé, donc on fera la fête tous ensemble, en 2032, d’après le pape François.