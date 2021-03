Tanguy Pastureau a passé son week-end dehors : la même vie que Mowgli, heureusement qu'il suit Koh Lanta parce qu'il avait vu comment on faisait un feu.

La France entière se moque de Jean Castex, à part Jean Castex, et encore, il rit quand il pense à sa gestion de la crise sanitaire, ça ressemble un peu à du harcèlement. Tous contre un, c’est dégueulasse, il est donc temps de réhabiliter Jean Castex, déjà il est courageux, vendredi il s’est fait inoculer, en public, juste pour nous rassurer. Avec de l’AstraZeneca en plus, le vaccin dont personne ne veut, il est moins populaire que l’islamogauchisme dans les Hauts de Seine. Vous proposez à des gens un gratin de salsifis ou le vaccin AstraZeneca, ils vous disent « où donc as-tu rangé les assiettes ?». Et ça, il l’a fait alors même que le vaccin venait d’être suspendu, puis réautorisé, ce qui n’est pas rassurant, si on réalise qu’il y a un souci sur un lot d’élastiques pour le saut à l’élastique sur Fort Boyard, entraînant la mort de douze anciennes Miss France, dont Geneviève de Fontenay dira « on s’en fiche, c’étaient des petites putes », bon bah on part plutôt sur l’épreuve avec les mygales.

Et bien Castex non, c’est comme le goûteur jadis qui devait saucer le jus de sanglier avant Louis 14, il passe, on l’observe, et si jeudi à 18h en direct à la télé il saigne du nez, on attend qu’il y ait du Pfizer. Je pense que Macron lui a posé une AppleWatch de force et qu’il reçoit toutes ses données de santé, taux de sucre qui monte, Castex doit envoyer un selfie de lui avec la boîte de gaufrettes qu’il a vidée. Le rythme cardiaque qui s’emballe, Castex fait une capture d’écran prouvant qu’il a juste regardé une vidéo intitulée "amateur threesome college girls" sur Internet, alors qu’il cherchait le site du Monde. Parce que, certes, Olivier Véran avait déjà reçu une dose d’AstraZeneca, mais il est en pleine forme, c’est le sosie de pectoraux de Baptiste Giabiconi, une fois au Louvre, j’ai vu une statue d’athlète grec nu, j’ai cru que c’était lui, j’étais furieux, j’ai crié : « il a rien de mieux à foutre, en pleine pandémie, que poser avec un disque et ce pénis ridicule ? ». Castex, il fait plus fragile, au Louvre, ce serait la Venus de Milo, c’est un homme de 55 ans, donc il a les mêmes nichons et lui aussi fait partie des bras cassés, donc.

Et puis j’entends depuis jeudi les gens parler de cafouillage, OK, personne n’a compris ce qu’a dit Castex, mais avant ça on a eu Eric Cantona, Afida Turner, Jean-Pierre Chevènement, Yseult, on est habitué à ne pas saisir les propos des personnes. Et c’est peut-être ça, être un artiste, quand on crée un concept comme le confinement en extérieur, on ne peut pas être compris par la masse des gens. Castex, c’est le renouveau du mouvement surréaliste, quel happening so arty il a fait, au Centre Pompidou ils préparent déjà l’expo Castex. L’expox, ils vont l’appeler. Quel génie ! L’attestation de deux pages qui autorise à faire 30 kms mais seulement un avec un chien, tous ceux qui n'avaient pas les références ont pris ça à la lettre, à Paris samedi il y avait des meutes de chiens seuls, avec à leur tête Hugo Clément qui hurlait « avec moi les toutous, on attaque la boucherie ».

Moi j’ai passé mon week-end dehors, la même vie que Mowgli, heureusement que je suis Koh Lanta parce que j’avais vu comment on faisait un feu. Des voisins sont venus, on a nourri le brasier avec les attestations de Jean Castex, 2 pages A4 par voisin, si on est dans une copro un peu peuplée, on a vite un feu de la St-Jean. Alors tout le monde râle, oui, c’est l’administration française, mais vraiment, vous la découvrez ? Personne n’a essayé de monter une PME, ou même de faire un passeport, on te renvoie dix fois chez toi parce que la photo n’est pas conforme, il faut ne pas sourire et porter ses lunettes, on a tous la même gueule qu’Elie Semoun quand il faisait ses "Petites Annonces". A part Jean Castex qui a en vrai sa tête de photo de passeport. Pardon, j’avais dit que j’arrêtais de le charger, c’est plus fort que moi, il y en a c’est la clope, moi c’est Castex, il va falloir me le scotcher dans le dos en tant que patch.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !