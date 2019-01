On en parle beaucoup, vendredi, on va voir Marlène Schiappa à la télé.

Oui, c'est super, du coup, je vais regarder, alors que tous les vendredis d'habitude je regarde "La vie secrète des chats" sur TFX, je vais rater l'épisode 6, du coup je ne saurai jamais pourquoi les chats se lèchent l'anus.

Mais comme Marlène Schiappa va dans l'émission d'Hanouna, je garde espoir, il est possible que le sujet soit malgré tout abordé. Alors attention, quand on dit Schiappa chez Hanouna, ce n'est pas dans Touche pas à mon poste, l'émission avec Gilles Verdez qui hurle déguisé en bourdon, il s'agit de Balance ton post, un talk-show d'actu, avec des gens crédibles comme Doc Gynéco, Bernard Laporte ou Agathe Auproux. Donc pas de nouilles dans le slip ou de salsifis entre les fesses, pour ceux qui souhaiteraient s'éclater avec des aliments plus sains, il y a juste des gens qui causent et s'invectivent.

Dans l'émission, ils ont déjà reçu une femme à niqab, un naturiste, si on faisait la moyenne des deux, on obtenait quelqu'un portant un nombre normal de fringues, mais aussi Joachim Son-Forget, le député sorti trop tôt de St-Anne qui vit sur Twitter, plein de politiques, comme Alexis Corbière ou Philippot, et même des gusses de la start-up nation du choose France and my ass on the commode, comme Mounir Mahjoubi, ministre du numérique. Donc ce n'est même pas la première fois qu'un des stagiaires de 3ème de Macron met une pièce dans la machine, Balance ton post, ils ont tout le monde, si on libère Francis Heaulme, 2h plus tard il est sur le plateau, et Eric Naulleau lui dit "j'avais envie de vous clasher mais je sais pas pourquoi, je vais pas le faire".

Toute la journée d'hier, les réseaux sociaux se sont enflammés, parce que C8, qui a ses programmes de qualité, je pense notamment à la chronique politique du dimanche soir, annonçait Hanouna et Schiappa en co-animation, comme Charly et Lulu naguère, mais sans live de Lorie.

Or, Mme Schiappa est une ministre, pas une star du PAF, chacun son job, Nagui le mercredi il n'est pas à l'Assemblée à poser des questions à Edouard Philippe. D'autant que le grand débat national, parce que c'est ça que Schiappa vient présenter, c'est censé être une discute entre tous les français, on écrit des doléances, on parle, on fait tout remonter à Macron qui répond "non merci, ça va aller", pas un exposé de la République en Marche entrecoupé de pubs pour du sauciflard.

Hier, Marlène Schiappa a donc rétro-pédalé, elle a dit qu'elle aurait juste un paper-board et des feutres Velleda, on va avoir l'impression de se taper la télé roumaine en 79. Patrice Laffont dans Dessinez c'est gagné il y a 30 ans c'était plus moderne.

Au téléphone sur RMC, elle a même ajouté, je cite "ce n'est pas parce que la majorité des personnes pensent que c'est une mauvaise idée que ça l'est", c'est vrai, regardez, le Spritz l'été, c'est dégueulasse, mais si on en boit plein, ça permet d'oublier qu'on est à la Grande-Motte. Et elle ajoute "je vous rappelle que Galilée était tout seul pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait, la majorité pensait qu'elle était plate et statique", parce qu'elle va chez Hanouna, elle se compare à Galilée, si en plus elle se gare au parking Vinci à côté du studio, elle va dire "purée, ça me ressemble tellement, moi aussi je suis géniale". C'est n'importe quoi, d'autant que d'après ce que j'ai lu sur le forum reptilien-alien.com, la terre n'est pas ronde, elle est en forme de pyramide.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !