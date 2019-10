J'adore les chiens car ils sont poilus et sentent de la bouche, exactement comme la plupart des gens qui travaillent à Radio France, donc ils me permettent de garder mes repères. Malheureusement, depuis que les gays ont des gosses, le chien est en perte de vitesse...

Je vais vous parler des chiens mais d’abord je voudrais faire un petit coucou à Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, parce qu’on se connait bien maintenant, je les appelle « mes bichons », eux m’appellent « l’autre con ». Oui, on s’est croisé lundi à la matinale, à l’heure du petit dej’, là on se voit à midi, prochaine étape c’est le diner de demain soir, donc je voulais leur dire, mes louloutes, je n’aime pas trop trop les courgettes, mais le reste ça va. Et si vous voulez m’adopter, vous pouvez aussi, 30 ans qu’on fait ça avec des petits noirs, il est temps de laisser sa chance à l’adulte blanc, qui a ses avantages : pas de frais de scolarité, une puberté déjà effective, je n’ai plus de poils qui poussent, je commence avec l’âge à perdre les miens, à Inter les gens les ramassent, Laurence Bloch, directrice de la station, s’est fait de faux cils avec, si bien qu’elle a un regard de pubis, et j’ai mes dents définitives, contrairement à Jean-Marc Morandini qui change les siennes tous les 9 jours.

Demain au dîner, je viendrai avec mon chien, car j’ai un chien, que j’ai appelé Daniel Morin, rapport à son haleine, ce qui fait que quand il me fait la fête et que je lui dis « arrête de me lécher, Daniel », ça fait bizarre et à la fois c’est excitant. Les chiens, c’est formidable, comme on dit à Top Chef quand on n’a pas eu le temps de passer chez le boucher et que tout ce qui restait, c’était le teckel de la productrice. Parce que le chien est à notre image, gentil mais un peu bête, mais lui est réellement libre, il peut faire tout ce que la société nous interdit à nous de faire, uriner sur un panneau stop en plein jour, se rouler dans les feuilles, seul Christophe Maé fait ça le matin quand il veut s’habiller. Le chien, il se balade tout nu, il fait l’amour quand il veut, il a la vie du néerlandais qui se pose au Cap d’Agde pour le mois de juillet.

Tenez, pour vous dire l’importance qu’ont les chiens dans nos vies, je suis allé sur Google Actu, j’ai tapé chiens, bah c’est fou, ils sont partout, notre structure sociale a été totalement infiltrée par les chiens, on a accusé les francs-maçons à tort, ils n’ont pas le ¼ du pouvoir qu’ont les chiens. Le chef des illuminatis, c’est le fils de Lassie. Exemple, la Nouvelle République nous dit qu’à la prison de Tours, les détenus sont mis au contact de chiens afin d’apprendre à communiquer sans violence, le seul souci, c’est qu’à la sortie de tôle, ils sont conditionnés, ils disent à leur épouse « elle est gentille la kiki, elle a bien mangé » en leur grattant la tête, et ils finissent par pourchasser le chat en hurlant dans le jardin. Mais c’est une bonne initiative, on a mis à disposition de Patrick Balkany un labrador, et bah il progresse bien, pas Balkany, le labrador, puisqu’il a déjà dissimulé à l’administration 30 morceaux de poulet et 2 balles.

A Grenoble, un homme a été poignardé par un autre promenant son chien, motif, il aurait mal parlé à l’animal, il l’a traité de bâtard, c’était de souche, ça n’est pas passé, c’est-à-dire que des gens sont prêts à tuer pour défendre leur chien, moi quand le mien se fait insulter, qu’on lui dit « ta mère la chihuahua au rayon croquettes la Marque Repère », je lui dis « prends du recul, Daniel, respire ». Mieux, le journal La Provence, celui que seuls les crétins tentent de trouver à Calais, nous dit qu’une dame du Vaucluse, Mme Jacomino, pratique la télépathie sur les chiens, comme Messmer le fait avec Karine Ferri, ce qui revient au même, ça peut être troublant, vous dites au chien « ça va, gros », et là vous lisez dans sa tête « oui mais hmm j’ai très envie de m’accoupler à ta jambe gauche », et allez expliquer à un chien le concept de la migraine, lui dire « tu sais, je travaille trop en ce moment, je suis épuisé », le chien, ça ne le décourage pas.

