Mike Hughes était un platiste, ces gens qui sont persuadés que la terre est plate. Les platistes sont des cons. Et l’un d’eux l’est encore plus, Mike Hughes, platiste qui samedi a tenté de s’envoler à bord d’une fusée fabriquée dans son jardin. Il voulait s’élever pour voir si la terre était plate et s’est crashé

On a franchi une étape dans la bêtise humaine. Jusqu’à présent, on regardait d’un œil perplexe 2-3 télé-réalités de W9 dans lesquelles des filles et des gars végètent à 30 de QI cumulé, et on se disait, alors que la candidate Kelly, de Marseille, demandait au candidat Kevin, de Dunkerque, sur quel arbre poussait le sel qu’on fout dans les frites, on se disait qu’ils étaient sacrément cons.

Ça rassure, pour un gonze comme moi qui suis dans la moyenne intellectuelle basse, c’est-à-dire que dans la salle d’attente du dentiste, je tente la lecture d’un numéro de l’Express, celui sur l’islam du 24 janvier, qui est posé à côté de celui sur l’islam du 19 décembre et le numéro du 11 février, qui parle de l’islam, mais très vite je me rabats sur un Astrapi.

C’est moins anxiogène et en général il y a un dossier sur les hiboux, alors que dans l’Express jamais, ou alors il faudrait qu’il y ait un hibou radicalisé, un hibou qui se jette sur les gens en faisant « ouh ouh akbar », ce genre de trucs. Donc voir des plus cons que soi, ça permet de se rassurer, de se dire « ok bébé, t’es pas une lumière, ta mère devait tourner au Picon bière quand elle t’a porté dans son bidou, mais comparé à Afida Turner, t’es Hubert Reeves ».

Et là hier, un dimanche, ce jour composé d’ennui, de mal-être et de recherche sur Google des mots clés Agnès Buzyn sexe, pour voir si elle aussi a une sex-tape dans laquelle elle se plante 20 seringues dans les fesses en se léchant les lèvres et en murmurant « on n’est jamais trop vacciné », hier j’appris l’existence de Mike Hughes, et en même temps sa mort. Mike Hughes, c’était un savant américain, persuadé que la terre était plate, donc vous me direz, savant – terre plate, c’est contradictoire, c’est comme de dire « c’était un membre de la République en Marche persuadé de faire un carton aux municipales ».

Bref, Mike Hughes a ouvert une cagnotte Leetchi, a écrit « je vais construire une fusée à vapeur dans mon jardin, j’ai besoin de brozouf », et là des gens ont donné, par vice, ce sont les mêmes qui donneraient à une cagnotte de François Bayrou intitulée « si on atteint les 14 000 euros je twerke avec Marielle de Sarnez ».

Donc le savant a récolté 18 000 dollars, mais au lieu de s’acheter avec une maison à Saint-Etienne ou un mètre carré de terrain à Paris, il a investi dans son delirium tremens. Il a construit une fusée, dans son jardin, avec du placo, un tabouret dans la cabine de pilotage, et comme réacteur 3 poules à qui il comptait faire bouffer du chorizo, et faire décoller le machin.

Et le pire, c’est que la chaîne de télé qui l’employait, Science Channel, a suivi le projet, donc science mon bas du dos, parce que des scientifiques qui pensent en 2020 que la terre est potentiellement plate, on a envie de leur dire « vieux, te rends-tu compte que là, faut tout reprendre à zéro avec toi, c’est comme si la chaine Dorcel TV se demandait ce que sont les spermatozoïdes ». L’objectif de Mike Hughes était donc de franchir un jour la ligne de Karman, qui se situe à 100 kms au-dessus de la surface de la terre, pour voir de là-haut si elle était plate, 100 kms en fusée construite dans le jardin, c’est comme si parce que vous avez fabriqué un petit vélo en bois pour votre filleul de 2 ans vous l’inscriviez au Tour de France en lui disant « vas-y Théo, Christopher Froome, tu vas en faire qu’une bouchée ». Samedi, Mike Hughes s’est donc rendu dans le désert californien, cet espace aussi vide qu’une pensée de Marlène Schiappa, a allumé sa fusée, et elle a décollé.

