Si Karine Le Marchand et Stéphane Plaza avaient uni leurs compétences, ils auraient pu créer la vache à hublot, petite hauteur sous plafond mais il y a de la lumière. Seulement, on peut faire mieux, je propose le mouton à porte-fenêtre et le porc avec sa terrasse plein sud.

Je ne suis plus aimé du pays tout entier. Jusqu’à ce week-end, j’étais le petit fiancé de la France, on me kiffait de la pointe du Raz jusqu’aux rives du Rhin, j’étais le daddy I would like to fuck pour les jeunes, le gendre idéal pour les mamies, une sorte de Cyril Féraud mais avec du contenu. Mais ça y est, moi aussi je suis clivant, comme en leur temps Jacques Mesrine ou Tex.

Explications : jeudi Nagui, une vidéo de vous sort où d’entrée de jeu vous dites « ce que j’ai vu m’a profondément choqué », donc on se dit « houlà, qu’a-t-il pu voir, notre loulou ? Leïla en train de lire un Boule et Bill, Daniel Morin chez Franck Provost se faisant coiffer les poils du torse ? Par Franck Provost ? Lui-même en slip ? » ? Mais rien de tout ça, ce qui vous a choqué, c’est une vidéo de L214, l’association qui gâche le plaisir qu’on a à bouffer un jambon-beurre en passant la vidéo du cochon qui a fourni le jambon. Lequel, divulgachage, n’est pas à la cool sur un transat au Club Med mais dans un abattoir en train de hurler, comme Christian Clavier dans les films, mais nu.

Et là Nagui, vous dénoncez la pratique des vaches à hublot, vos précédents combats avaient été moins médiatisés, je me souviens de votre appel à faire euthanasier Ingrid Chauvin de Demain nous appartient afin de taper en access les 60% de PDA, vous aviez été le seul signataire. Donc les vaches à hublot, qu’est-ce ? Et bien le principe est le même que pour les avions, il y a un hublot, sauf qu’on ne s’installe pas dans la vache, à moins d’avoir été recalé 10 fois à l’Amour est dans le Pré et d’avoir, faute d’activité sexuelle, l’entrejambe à la même température que Paris jeudi, 40 degrés.

Donc des vaches, pas toutes, parce que certaines, des ringardes, n’ont pas de fenêtre, pas même un judas pour voir si ce sont des témoins de Jéovah qui viennent de sonner ou le facteur, ont un hublot sur le flanc. De temps en temps un type passe, leur met la main dedans, la vache fait « meuhh », ce qui signifie « comme tu y vas, on a à peine été présentés », le but étant de tester sur elles différents aliments pour qu’elles produisent plus de lait, qu’on fout dans les Kinder Pingui que bouffent nos gosses, ces petits cons qui se sont pris pour des veaux. Le hublot permet d’avoir accès au tube digestif de la vache, qui mène à un de ses estomacs, car elle a plusieurs estomacs, comme les sénateurs.

Moi je vois ça, je me dis « tiens Nagui n’est finalement pas si haïssable, il est sensible comme une chanson de Miossec », et je tweete un truc du genre « mettons des hublots sur les thorax des gens qui en mettent sur les vaches pour voir s’ils ont un cœur », tweet un peu candide, limite niais, Sylvie Tellier m’a appelé pour m’inviter à participer au prochain concours Miss France, mais je lui ai dit que par contre j’aimais la guerre donc ça l’a refroidie. Et là, carton, c’est mon message le plus retweeté, j’ai eu plus de retours que quand j’avais révélé que la vraie voix du chanteur de Kassav c’était moi. Des milliers de petites nanas véganes en fute de lin m’adulent depuis, ça va se finir en secte, j’arriverai en soirée déguisé en tofu et je crierai « qui veut goûter à papa ? ».

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !