Dans sa chronique qui maltraite l'info, Tanguy Pastureau nous explique la raison pour laquelle il ressent une tendresse folle pour… Francis Lalanne.

Oui ce grand enfant velu sapé comme dans les Liaisons Dangereuses, c’est le Cédric Villani du pauvre. Lalanne, c’est comme les ¾ des stars, il a sorti un ou 2 disques un jour, qu’on trouve parfois au décès d’une grand-tante dans son grenier, dans ce cas on brûle la maison pour détruire le démon, et depuis, il vivote, souvent on l’invite dans des émissions télé pour se moquer de lui et souvent il ne le voit pas. Pourquoi, parce qu’il est pur, tellement pur qu’il devrait être distribué par Sanytol. A l’extérieur c’est une sorte de modèle pour les shampoings Dop qui se serait fait abuser par un vendeur de chez Eram, mais à l’intérieur, Lalanne, c’est Joy, une fillette de 9 ans qui collectionne des petits poneys qui ont la même coupe que lui. Bref, il est candide, à côté de lui Chantal Goya c’est une sombre chaudasse qui entraine Pandi Panda dans des clubs déviants.

Or, depuis deux ans, Francis Lalanne a un rôle dans Fort Boyard, ce jeu à la con qu’on mate l’été parce qu’on s’est pété la ruche au diner à coup de rosé et qu’on va pas se farcir un vieux film d’Eric Rohmer. Je déteste Fort Boyard, parce que les candidats ne gagnent pas d’argent pour eux mais pour une association, c’est injuste parce que les ¾ sont en fin de droits, si tu cartonnes tu t’embête pas à récupérer des messages sous des mygales pour les refiler à Passepartout, t’as son numéro et tu lui téléphones, tu lui dis « salut Passe, c’est Tanguy », j’ai pris l’exemple de quelqu’un qui a un gros succès. Et autre truc, en 2020, entasser des souris dans des amphores pour amuser les gosses et avoir 3 tigres en cage, qui en plus ne servent à rien, si encore on les lâchait sur Slimane et Vitaa, ils auraient un rôle social, mais même pas, donc les cirques sans animaux ok, la télé sans animaux ça serait bien aussi, ou alors juste les mouches autour de Denis Brogniart quand sur Koh Lanta il ne s’est pas douché. Felindra, elle n’a pas besoin de tigres réels pour tourner une tête de tigre, quand chez vous vous mettez une statue de Bouddha, il y a pas un bonze thaï qui sort à poil de la salle de bain.

Bref, Lalanne était dans Fort Boyard, mais pas cet été, donc il est énervé, d’autant que des piges, il en a pas des centaines, avec son physique, c’est soit le fort soit tourner 2 jours dans une pub pour Prince de Lu. Et il explique au Parisien que c’est à cause de son âge qu’il n’est pas pris, il a 61 ans, et les assurances disent que c’est trop risqué, à cause du Covid, il ne faudrait pas qu’il meurt sinon le dernier artisan à faire les bottes qu’il aime, avec du cuir de castor, va fermer, Jean-Pierre Pernaut va péter un câble et se présenter en 2022 contre Bigard. C’est l’effet papillon, comme dirait Cali. Ca c’est juste pour vous faire croire que je suis nul en musique, comme ça vendredi vous n’allez pas vous méfier et paf, je vais vous mettre une tôle au blindtest.

Donc Francis Lalanne est remonté comme une socquette sur le mollet d’un allemand pédophile en pantacourt, et il dit qu’il va lancer son propre jeu, autour de son personnage Narcisse Lalanne, je vous parie un sourire de Martine Aubry qu’il a signé un contrat dans lequel bien sûr il est stipulé que le personnage appartient à la prod, mais il est innocent, c’est Bambi, donc il y croit. C’est à ça qu’on le reconnait. Il dit discuter avec une chaine concurrente, tous les gens qui bossent dans les médias savent que quand on dit ça, c’est qu’on n’a pas eu de coup de fil depuis 4 ans, ou alors de Morandini pour passer dans Crimes sur NRJ12 si on a tué sa sœur. Et il compte faire ça, dit-il, dans un lieu mythique de la région Champagne-Ardennes, sans doute la réserve à bûches de Michel Fourniret, derrière son pavillon. Je passe un appel à France 2 : gardez Lalanne, au moins quand il est dans le fort, il n’est pas parmi nous.